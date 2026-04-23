Invincible VS in uscita il 30 aprile, trailer e dettagli sulla modalità storia e sul roster

Invincible VS arriva il 30 aprile con una modalità Storia ambientata tra terza e quarta stagione e pensata come episodio giocabile. Il nuovo trailer mostra combattimenti violenti e scene narrative con il cast originale della serie.

Il debutto di Invincible VS è fissato per il 30 aprile e un nuovo trailer anticipa i contenuti della modalità Storia. Il picchiaduro sviluppato da Quarter Up per Skybound porta sullo schermo l’universo creato da Robert Kirkman con uno stile fedele alla serie animata e ai fumetti.

La campagna non è una semplice sequenza di incontri ma un vero episodio interattivo collocato tra gli eventi della terza stagione. La narrazione è stata curata da Helen Leigh insieme al narrative director Mike Rogers, con la supervisione diretta di Robert Kirkman. Le sequenze animate sono state realizzate da Skybound Animation sotto la guida di Seung Eun Kim.

Il gioco include un roster di 18 personaggi tra eroi e antagonisti, con nomi noti come Mark Grayson, Omni-Man, Atom Eve e Battle Beast. Tornano anche molte voci originali della serie Prime Video, tra cui J.K. Simmons, Gillian Jacobs e Jason Mantzoukas. Tra le novità c’è il personaggio inedito Ella Mental, interpretato da Tierra Whack.

Il sistema di combattimento punta su scontri a squadre veloci e spettacolari, con combo aggressive e ambientazioni riconoscibili. Gli sviluppatori hanno lavorato per rendere ogni personaggio distinto, rispettando poteri e caratteristiche viste nella serie, senza rinunciare alla profondità richiesta dai picchiaduro moderni.

Sono previste diverse edizioni fisiche. La versione standard per PlayStation 5 e Xbox Series X|S includerà disco, guida ai comandi e carte da collezione. La Collector’s Edition per PS5 aggiunge uno steelbook, una ristampa speciale del primo numero del fumetto e contenuti extra dedicati ai fan più appassionati.