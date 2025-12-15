Invincible VS uscirà il 30 aprile

Invincible VS, il picchiaduro 3V3 a squadre di Skybound Entertainment, in uscita il 30 aprile; disponibile da oggi il preordine!

Un personaggio completamente nuovo entra nell’universo di Invincible Guarda il nuovo trailer cinematografico QUI

https://www.youtube.com/watch?v=rzPTZAj014U

Skybound Entertainment e il suo studio di sviluppo interno, Quarter Up, hanno annunciato oggi che Invincible VS, un brutale picchiaduro 3v3 da torneo che permette di diventare supereroi nel combattimento più sanguinoso dell’universo, verrà lanciato su Xbox Series X|S, PlayStation 5 e PC il 30 aprile 2026. I preordini sono disponibili da oggi presso rivenditori selezionati.

Invincible VS è il primo videogioco ambientato nell’universo di Invincible™, l’acclamata serie a fumetti di Robert Kirkman, Cory Walker e Ryan Ottley. Il gioco include tutti i personaggi preferiti dai fan, location iconiche, combo letali e un gameplay di combattimenti superumani brutali in stile torneo a squadre, caratteristiche che riflettono l’approccio di Quarter Up al combattimento viscerale, il profondo rispetto per il materiale originale e un impegno costante verso l’autenticità.

Le edizioni fisiche di Invincible VS per Xbox Series X|S e PlayStation 5 includeranno:

Standard Edition: gioco base su disco, con layout dei comandi del controller e carte “Exclusive Keepsake”.

gioco base su disco, con layout dei comandi del controller e carte “Exclusive Keepsake”. Collector Edition: disco PS5, layout dei comandi del controller, in aggiunta a tutti i bonus della Digital Deluxe Edition (carta background profilo, carta badge profilo, carta titolo profilo e carta cornice profilo, Pass Personaggio Anno 1 con 4 nuovi personaggi), steelbook, ristampa del fumetto Invincible #1 con copertina esclusiva, lettera di ringraziamento di Quarter Up firmata dal team di sviluppo e molto altro ancora.

Quarter Up ha anche rivelato che Ella Mental, un personaggio completamente nuovo che debutta qui per la prima volta, entrerà nel roster di Invincible VS e sarà doppiata dalla rapper Tierra Whack.

Sviluppata dai co-creatori di Invincible, Robert Kirkman e Cory Walker, la storia di Ella Mental inizia come erede della fortuna della sua famiglia. Nota per essere studiosa e volenterosa, diventa la nipote preferita del nonno e ottiene accesso alla sua eredità, dove scopre un antico totem che le conferisce i suoi superpoteri, con i quali può comandare terra, vento, fuoco e acqua.

“Quando stavo leggendo il ruolo di Ella Mental, mi sembrava di leggere di me stessa; mi è sembrato divino,” ha dichiarato Tierra Whack, voce di Ella Mental. “Siamo così simili. È potente, forte e sa cosa vuole. È un’innovatrice, e da fan di Invincible sono entusiasta di poterle dare la voce.”

Il roster di Invincible VS, inclusa Ella Mental, conta 18 personaggi giocabili disponibili al lancio. Ella si unisce ad una lineup ricca di supereroi amati dai fan, tra cui Mark Grayson (Invincible), Thula, Bulletproof, Atom Eve, Rex Splode, Omni-Man, Battle Beast, Cecil Stedman, Robot e Monster Girl.

“Da grandi fan del franchise, è una gioia immensa poter annunciare che Invincible VS sarà presto nelle mani dei giocatori, con un roster pazzesco di 18 combattenti,” ha dichiarato Mike Willette, Executive Producer di Invincible VS. “È stato un viaggio incredibile e ci è voluto tanto duro lavoro per arrivare a questo risultato. Robert, Cory e il team hanno collaborato da vicino per dare vita a Ella Mental, assicurandosi che risultasse autentica sia nel gioco

che nel più ampio universo di Invincible. Vederla evolvere attraverso la performance di Tierra è stato davvero speciale. Ha dato al personaggio una tale personalità ed energia che non vediamo l’ora che i giocatori possano provarla al lancio.”