Invincible VS, Open Beta dal 9 aprile e arriva Allen the Alien nel roster

Allen the Alien entra nel roster di Invincible VS e l’Open Beta partirà il 9 aprile 2026 su PS5 e Xbox Series X|S. Il picchiaduro 3 contro 3 ispirato alla saga di Invincible permetterà ai giocatori di provare il nuovo combattente prima dell’uscita ufficiale.

Il picchiaduro a squadre Invincible VS amplia il proprio roster e prepara la fase di prova pubblica. Skybound Entertainment e lo studio Quarter Up hanno annunciato che l’Open Beta sarà disponibile dal 9 aprile 2026 su PlayStation 5 e Xbox Series X|S, dando ai giocatori la possibilità di provare il titolo prima del debutto ufficiale.

Tra le novità principali c’è l’ingresso di Allen the Alien, uno dei personaggi più riconoscibili dell’universo narrativo di Invincible. Il combattente extraterrestre, noto per il suo tono ironico e per la sua forza straordinaria, entra così nella lista dei lottatori selezionabili.

Nella storia originale Allen nasce in un centro di selezione genetica del pianeta Unopan. L’esperimento aveva un obiettivo preciso: creare un guerriero capace di affrontare la potente razza dei Viltrumiti. Allen è l’unico risultato riuscito di quel progetto e nel tempo diventa un alleato decisivo per Mark Grayson nella lotta contro l’Impero.

Nel gioco il personaggio è classificato come combattente di tipo Striker. Il suo stile si basa su forza sovrumana, movimenti rapidi e tecniche di grappling. Allen può mantenere gli avversari sotto pressione grazie a colpi ravvicinati e a un approccio aggressivo che premia combo lunghe e creative.

Secondo il producer Mike Willette, il personaggio era una presenza inevitabile nel progetto. Allen alterna battute taglienti e attacchi devastanti, una combinazione che lo ha reso uno dei preferiti tra i fan della serie.

Con il suo arrivo il roster del gioco continua ad ampliarsi. Al lancio saranno disponibili 18 personaggi, tra cui Mark Grayson (Invincible), Omni-Man, Atom Eve, Battle Beast, Rex Splode, Robot, Monster Girl, Bulletproof, Thula e altri protagonisti della saga.

L’Open Beta permetterà di scegliere inizialmente tra dieci combattenti. Tra questi figurano Mark Grayson, Atom Eve, Bulletproof, Thula, Rex Splode, Battle Beast, Omni-Man e Robot, oltre allo stesso Allen the Alien.

Invincible VS sarà pubblicato il 30 aprile 2026 su Xbox Series X|S, PlayStation 5 e PC. Il gioco arriverà anche in versione fisica con due edizioni. La Standard includerà il disco, una scheda con il layout dei comandi e carte da collezione dedicate.

La Collector’s Edition offrirà contenuti aggiuntivi, tra cui uno steelbook, la ristampa del primo numero del fumetto Invincible con copertina esclusiva, i bonus digitali della Digital Deluxe Edition e una lettera firmata dal team di sviluppo.