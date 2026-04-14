Foggia, personal trainer ucciso a colpi di pistola sotto casa

Annibale Carta è stato ucciso a Foggia mentre portava a spasso il cane, colpito da diversi spari in strada. Il 42enne, personal trainer senza precedenti, è stato raggiunto sotto casa in una zona vicina allo stadio.

Annibale Carta, 42 anni, è stato assassinato in piena strada a Foggia, in via Caracciolo, a poca distanza dallo stadio Zaccheria. L’uomo, conosciuto in città come Dino, viveva proprio nella zona ed era incensurato. L’agguato si è consumato a pochi metri dalla sua abitazione.

Secondo una prima ricostruzione, il 42enne era uscito per portare fuori il cane quando è stato raggiunto da almeno quattro colpi di arma da fuoco. I proiettili, esplosi con ogni probabilità da una pistola di piccolo calibro, lo hanno colpito mortalmente sul posto, senza lasciargli scampo.

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Sul luogo dell’omicidio sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato i rilievi e raccolto gli elementi utili per chiarire la dinamica e individuare i responsabili. L’area è stata transennata per consentire le operazioni degli investigatori.

I residenti della zona raccontano di aver sentito alcuni spari senza capire subito cosa stesse accadendo. Descrivono la vittima come una persona tranquilla, sposata e con figli piccoli, ben conosciuta nel quartiere.