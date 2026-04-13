Trump contro Papa Leone XIV, scontro sulle armi nucleari e la sicurezza

Donald Trump critica Papa Leone XIV per le sue posizioni sull’Iran e sulla sicurezza, accusandolo di debolezza dopo un appello del Pontefice contro le tensioni nucleari e la violenza internazionale.

Donald Trump torna a prendere di mira Papa Leone XIV con dichiarazioni dirette e senza filtri. Il presidente degli Stati Uniti ha espresso il proprio dissenso durante un incontro con i giornalisti alla base militare di Andrews, nel Maryland, dicendo chiaramente di non apprezzare il Pontefice.

Secondo Trump, il Papa avrebbe posizioni troppo indulgenti su temi cruciali come la sicurezza. Il presidente ha definito Leone XIV “una persona molto liberale” e ha sostenuto che non creda abbastanza nella lotta alla criminalità, criticando la sua linea ritenuta poco incisiva.

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Le parole arrivano dopo un intervento pubblico del Papa, che aveva invitato alla prudenza sul dossier iraniano e lanciato un appello per evitare escalation legate alle armi nucleari. Trump ha replicato accusando il Pontefice di essere troppo morbido nei confronti di un Paese che, a suo dire, punta a dotarsi di un arsenale atomico.

Le critiche sono proseguite anche sui social, dove Trump ha ribadito la propria contrarietà a qualsiasi apertura verso l’Iran sul fronte nucleare. Nel suo messaggio ha attaccato la posizione del Papa, definendola pericolosa per la politica estera americana.

Il presidente ha poi spostato l’attacco sul piano personale, sostenendo che l’elezione di Leone XIV sarebbe stata inattesa e legata anche a dinamiche politiche interne alla Chiesa. Trump ha affermato che la scelta del Pontefice sarebbe stata influenzata dal fatto che fosse statunitense, arrivando a dichiarare che senza la sua presenza alla Casa Bianca il Papa non sarebbe oggi in Vaticano.