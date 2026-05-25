Papa Leone XIV contro l'Intelligenza artificiale armata, la prima enciclica richiama alla dignità umana

Papa Leone XIV lancia un appello contro l’Intelligenza artificiale usata per la guerra e il controllo umano. Nella sua prima enciclica chiede regole globali, trasparenza e limiti alle tecnologie militari.

Papa Leone XIV ha presentato la sua prima enciclica, intitolata “Magnifica Humanitas”, un documento dedicato alla tutela della persona nell’epoca dell’Intelligenza artificiale. Il testo, composto da 231 pagine e suddiviso in cinque capitoli, è stato firmato il 15 maggio, nel 135esimo anniversario della “Rerum Novarum” di Leone XIII.

Nel documento il Pontefice affronta il rapporto tra tecnologia, etica e società. Secondo Leone XIV, l’umanità si trova davanti a una scelta decisiva tra una crescita tecnologica senza limiti e un modello capace di mettere al centro la persona. Il Papa avverte che nessuna macchina potrà sostituire la dignità e la coscienza umana.

Uno dei passaggi centrali dell’enciclica riguarda la necessità di “disarmare l’Intelligenza artificiale”, sottraendola alle logiche militari, economiche e di dominio. Per il Papa, i sistemi digitali non possono essere lasciati nelle mani di monopoli tecnologici né trasformati in strumenti di controllo dell’uomo.

Leone XIV dedica ampio spazio anche ai conflitti internazionali e alla corsa al riarmo. Nel testo denuncia la crescente normalizzazione della guerra come strumento politico e critica la diffusione di narrazioni alimentate dagli algoritmi, accusati di favorire polarizzazione e scontro.

Secondo il Pontefice, la memoria storica delle guerre mondiali e della Shoah si sta indebolendo, mentre fake news e manipolazioni digitali alterano la percezione del passato. In questo scenario, avverte che decisioni cruciali rischiano di essere prese sulla base della forza e non delle conseguenze umane.

Il Papa respinge anche l’idea di affidare decisioni militari a sistemi automatizzati. Nell’enciclica afferma che non esiste alcun algoritmo capace di rendere moralmente accettabile una guerra e ribadisce che le scelte letali devono restare sotto il controllo diretto dell’essere umano.

Tra le richieste avanzate da Leone XIV ci sono regole internazionali condivise sull’uso dell’IA in ambito bellico, la tracciabilità delle decisioni prese dai sistemi digitali e la protezione delle popolazioni civili e delle infrastrutture essenziali.

Nel documento trova spazio anche il tema delle nuove forme di sfruttamento. Il Pontefice denuncia il rischio che la trasformazione digitale favorisca schiavitù moderne, tratta di persone e mercificazione degli individui, soprattutto in assenza di controlli etici efficaci.

Leone XIV torna poi sui temi dell’aborto e dell’eutanasia, ribadendo che il diritto alla vita deve essere garantito dal concepimento fino alla morte naturale. Secondo il Papa, negare questo principio significa compromettere ogni altro diritto umano.

L’enciclica affronta anche la crisi della trasparenza all’interno della Chiesa. Il Pontefice riconosce gli errori commessi nella gestione degli abusi e ringrazia i giornalisti che hanno contribuito a far emergere casi nascosti. Leone XIV sostiene che la Chiesa debba affrontare le proprie responsabilità senza attendere pressioni esterne.

Nell’appello conclusivo il Papa invita fedeli, cristiani e uomini di buona volontà a costruire una società fondata sulla giustizia, sulla pace e sulla centralità dell’essere umano, evitando che la tecnologia diventi uno strumento di sopraffazione.