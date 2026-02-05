Totti-Roma, ipotesi ritorno in dirigenza: Ranieri apre e i Friedkin valutano

Il possibile ritorno di Francesco Totti alla Roma torna d’attualità dopo le parole di Claudio Ranieri. Contatti avviati, incontri recenti e una presenza all’Olimpico che riaccende le voci su Trigoria.

Claudio Ranieri rimette in moto una delle storie più delicate del mondo giallorosso. L’attuale senior advisor della Roma ha ammesso che la proprietà sta riflettendo sull’ipotesi di un ritorno di Francesco Totti all’interno del club.

Secondo Ranieri, i Friedkin stanno valutando la possibilità e l’idea nasce dalla convinzione che Totti possa rappresentare una risorsa concreta per la squadra e per l’ambiente, oltre a essere una figura profondamente legata all’identità romanista.

Le parole di Ranieri arrivano dopo un segnale tutt’altro che casuale. Totti è tornato all’Olimpico in occasione della gara contro lo Stoccarda, dopo mesi di assenza, e si è fermato a parlare con Ryan Friedkin in tribuna.

I contatti, secondo quanto filtra, sarebbero iniziati già da alcune settimane. L’eventuale rientro segnerebbe un passaggio forte, a otto anni dall’addio di Totti al ruolo dirigenziale e dalla rottura con la precedente gestione.