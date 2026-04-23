Jovanotti presenta il Jova Giro: viaggio in bici di 2000 chilometri tra musica e Sud Italia

Jovanotti lancia il Jova Giro un viaggio in bici di 2000 chilometri che parte e arriva a Roma per collegare le tappe del tour estivo. Il progetto nasce per unire concerti e cicloturismo attraversando il Sud Italia.

Lorenzo Jovanotti ha scelto il Campidoglio per raccontare il suo nuovo progetto estivo, il Jova Giro, un itinerario in bicicletta che accompagnerà le tappe del Jova Summer Party. Accanto a lui, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, che ha sottolineato il legame simbolico con la Capitale, punto di partenza e arrivo dell’intero percorso.

Il viaggio scatterà il 9 agosto dal Circo Massimo e si snoderà per circa duemila chilometri. La prima tappa porterà l’artista a Montesilvano, in provincia di Pescara, per poi proseguire verso sud fino a Barletta. Da lì il tragitto continuerà fino a Catanzaro, prima di affrontare il tratto più lungo, quasi 500 chilometri, in direzione Palermo.

Dalla Sicilia il percorso riprenderà via mare, con un trasferimento in traghetto verso Napoli. L’ultima parte del viaggio riporterà Jovanotti a Roma il 9 settembre, pochi giorni prima dei concerti conclusivi del 12 e 13 settembre al Circo Massimo, dove il cantante ha anticipato la possibile presenza di ospiti sul palco.

L’idea nasce dall’esigenza di riempire i giorni liberi tra un concerto e l’altro. Jovanotti ha deciso di trasformare gli spostamenti in un’esperienza su due ruote, attraversando strade statali e percorsi ciclabili. Un modo per allenarsi, ma anche per vivere il territorio con un ritmo diverso.

Il progetto punta anche a valorizzare il cicloturismo, un settore in crescita che coinvolge piccoli centri e aree meno battute dal turismo tradizionale. Il cantante ha spiegato di voler portare la musica anche in luoghi dove spesso mancano spazi dedicati, immaginando strutture temporanee in aree verdi e periferiche, pensate per restare a disposizione delle comunità locali.