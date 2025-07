Prezzi carburante in Italia tra i più alti d'Europa: quanto costa un viaggio di 2.500 km

I prezzi di benzina e diesel in Italia si confermano tra i più alti d’Europa. Secondo i dati aggiornati della Commissione europea, a luglio la benzina verde ha raggiunto un prezzo medio di 1,729 euro al litro, mentre il gasolio si è attestato su 1,663 euro/litro. Si tratta di aumenti rispettivi del 2% e del 4% rispetto al mese precedente.

Questi livelli di prezzo superano del 6% la media europea per la benzina e del 7% per il diesel, posizionando l’Italia al quarto posto per il prezzo della benzina e al quinto per quello del diesel tra i 27 Paesi dell’Unione europea, come rilevato da un’analisi di Facile.it.

Nonostante i costi elevati, l’auto resta il mezzo più utilizzato dagli italiani per le vacanze estive. Ma quanto incide il carburante sul bilancio di un viaggio? Per un itinerario di 2.500 km – come ad esempio un tragitto Milano-Lecce andata e ritorno con alcune escursioni – una famiglia italiana spende in media 285 euro di benzina o 216 euro di diesel.

Nel resto d’Europa, la spesa è decisamente inferiore. Gli automobilisti austriaci percorrono lo stesso tragitto con 253 euro di benzina (-11% rispetto all’Italia), mentre agli spagnoli bastano 246 euro (-14%).

Scendendo verso est, i prezzi calano ulteriormente: in Romania e Polonia, un viaggio da 2.500 km costa circa 230 euro in benzina, ovvero il 19% in meno rispetto all’Italia. I più avvantaggiati sono i bulgari, che spendono solo 203 euro, un risparmio del 30% rispetto agli automobilisti italiani.

L’Italia non è però la peggiore in classifica. Solo Danimarca, Paesi Bassi e Grecia registrano costi maggiori: per i greci il conto è leggermente superiore (+1%), mentre in Olanda servono 314 euro per lo stesso tragitto (+10%) e in Danimarca si arriva a sfiorare i 320 euro (+12%).

Anche sul fronte del diesel la situazione non cambia molto. L’Italia resta al quinto posto tra i Paesi UE più costosi, con una spesa di 216 euro per 2.500 km. In Germania ne servono 210 euro (-3%), in Svezia 196 euro (-9%), mentre in Spagna bastano 185 euro (-14%).

I danesi continuano a pagare di più anche con il diesel, con una spesa di 231 euro (+7%). I più fortunati, invece, sono i maltesi, che per lo stesso viaggio spendono appena 157 euro.