Sinner al Bernabeu con Nadal e le stelle del Real Madrid prima del debutto a Madrid

Jannik Sinner si allena al Bernabeu prima del Masters 1000 di Madrid, giocando un doppio speciale con Nadal, Bellingham e Courtois in uno scenario insolito dentro lo stadio del Real Madrid.

Allenamento fuori dal comune per Jannik Sinner alla vigilia del suo esordio nel Masters 1000 di Madrid. Giovedì 23 aprile il tennista italiano è sceso in campo in una cornice inedita, all’interno dello stadio Santiago Bernabeu, trasformato per l’occasione in un campo da tennis.

Il numero uno azzurro, che affronterà il francese Bonzi nel primo turno del torneo, ha partecipato a un doppio esibizione insieme a volti noti dello sport internazionale. Al suo fianco Jude Bellingham, centrocampista del Real Madrid, mentre dall’altra parte della rete si sono schierati il portiere Thibaut Courtois e Rafa Nadal, icona del tennis mondiale e tifoso dichiarato dei Blancos.

L’incontro si è svolto in un clima informale e spettacolare, con Florentino Perez nel ruolo di giudice di sedia. Il presidente del Real Madrid ha consegnato a Sinner una maglia del club prima della foto di gruppo che ha riunito i protagonisti della giornata.

Al termine della sfida è arrivata anche Iga Swiatek, presente per salutare i partecipanti e condividere l’evento. Un momento promozionale che ha unito tennis e calcio nel cuore di Madrid, a poche ore dall’inizio del torneo.