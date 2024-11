Milan trionfa 3-1 contro il Real Madrid in Champions League: impresa rossonera al Bernabéu

Il Milan ha ottenuto una vittoria storica battendo il Real Madrid 3-1 al Santiago Bernabéu nella quarta giornata della fase a gironi della Champions League. Questo successo porta i rossoneri a 6 punti in classifica, raggiungendo proprio i blancos, che subiscono una seconda sconfitta casalinga consecutiva dopo il recente ko nel Clásico contro il Barcellona.

Carlo Ancelotti, ex allenatore del Milan, ha apportato una sola modifica rispetto alla formazione sconfitta dal Barça, inserendo Luka Modric al posto di Eduardo Camavinga per dare maggiore equilibrio al centrocampo. In attacco, il tridente composto da Vinícius Júnior, Kylian Mbappé e Jude Bellingham. Paulo Fonseca, tecnico del Milan, ha schierato Álvaro Morata come punta centrale, supportato da Rafael Leão a sinistra e Christian Pulisic a destra, con Tijjani Reijnders a centrocampo. La coppia Youssouf Fofana e Yunus Musah ha presidiato la mediana, mentre Emerson Royal ha occupato la fascia destra.

Il Real Madrid ha iniziato con determinazione, sfiorando il gol al 3' con un tiro potente di Mbappé che è terminato di poco a lato. Al 12', il Milan è passato in vantaggio: su calcio d'angolo, Malick Thiaw ha sovrastato la difesa madrilena, insaccando di testa l'1-0. La reazione del Real è stata immediata e al 23' ha ottenuto un rigore per un fallo di Emerson su Vinícius. Lo stesso Vinícius ha trasformato con un cucchiaio, riportando il punteggio in parità.

I rossoneri non si sono lasciati intimidire e al 39' hanno ritrovato il vantaggio: Leão ha effettuato un tiro in area, Lunin ha respinto, ma Morata è stato rapido a ribadire in rete per il 2-1.

Nella ripresa, Ancelotti ha inserito Brahim Díaz e Camavinga per dare nuova linfa alla squadra. Nonostante gli sforzi, il Real ha faticato a creare occasioni concrete, mentre il Milan ha continuato a rendersi pericoloso in contropiede. Al 73', un'azione fulminea di Leão ha portato al terzo gol: il portoghese ha servito Reijnders, che ha controllato e battuto Lunin con un tiro potente, siglando il 3-1.

Il Real Madrid ha tentato di reagire, trovando anche una rete con Rüdiger all'81', annullata però per fuorigioco dopo il controllo del VAR. Nel finale, Maignan ha compiuto un intervento prodigioso su un colpo di testa ravvicinato di Díaz, mantenendo il risultato sul 3-1 fino al triplice fischio.

Questa vittoria rilancia le ambizioni del Milan in Champions League, mentre il Real Madrid dovrà riflettere sulle recenti difficoltà, soprattutto nelle partite casalinghe.