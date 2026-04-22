Sinner al Masters 1000 di Madrid, debutto al secondo turno e tabellone con possibili sfide chiave

Jannik Sinner debutta al Masters 1000 di Madrid contro un qualificato dopo il bye iniziale, sfruttando l’assenza di Alcaraz per infortunio e puntando a consolidare il primato mondiale con una nuova vittoria sulla terra rossa.

Jannik Sinner torna in campo a Madrid dopo una serie di risultati che lo hanno riportato al vertice del ranking mondiale. Il tennista azzurro inizierà il suo percorso direttamente dal secondo turno grazie al bye, affrontando un giocatore proveniente dalle qualificazioni. Il debutto è previsto nei primi giorni del torneo, con orario ancora da definire in base alla programmazione ufficiale.

Reduce dal successo a Montecarlo, dove ha superato in finale Alcaraz, l’altoatesino arriva nella capitale spagnola con ambizioni elevate. L’assenza dello spagnolo, fermato da un infortunio, apre scenari favorevoli per Sinner, che può accumulare punti preziosi in classifica e rafforzare la sua posizione al numero uno del mondo.

Il percorso nel tabellone potrebbe riservare subito incroci interessanti. Al terzo turno non è escluso un derby contro Federico Cinà, giovane italiano in gara grazie a una wild card, che al primo turno affronterà Michelsen. Nei quarti di finale, invece, si profila una possibile sfida contro Alex De Minaur, tra i principali candidati nella parte alta del tabellone.

Nella stessa sezione è presente anche Lorenzo Musetti, che entrerà in gioco al secondo turno contro uno tra Hurkacz e un qualificato. Il carrarino potrebbe incontrare Sinner in semifinale, dando vita a un altro confronto tra italiani nelle fasi decisive del torneo.

Tra gli altri protagonisti attesi nelle fasi avanzate figurano nomi come Zverev, Medvedev, Auger-Aliassime e Bublik, possibili rivali in un’eventuale finale. Il tabellone, quindi, offre diverse combinazioni di alto livello già dai quarti.

Per quanto riguarda gli altri italiani, Luciano Darderi sfiderà al secondo turno il vincente tra Cerundolo e Altmaier. Flavio Cobolli affronterà uno tra Monfils e Ugo Carabelli, mentre Matteo Berrettini esordirà contro il belga Collignon. Lorenzo Sonego attende un qualificato, mentre Mattia Bellucci sarà opposto a Dzumhur.

Il montepremi del Masters 1000 di Madrid prevede 1.100.000 euro per il vincitore e 585.000 euro per il finalista. Le semifinali garantiscono 325.000 euro, mentre i quarti di finale valgono 180.000 euro. Premi a scalare anche per gli altri turni, fino ai 18.000 euro destinati a chi esce al primo turno.

Il torneo sarà trasmesso in Italia sui canali Sky Sport, con possibilità di seguirlo anche in streaming tramite Sky Go. A livello internazionale, le partite saranno disponibili sulla piattaforma ufficiale ATP Tennis TV.