Tottenham in crisi, De Zerbi punta su uno psicologo e lo cerca su LinkedIn

Il Tottenham, in crisi dopo 15 gare senza vittorie, si affida a Roberto De Zerbi che decide di intervenire sulla testa dei giocatori cercando uno psicologo tramite LinkedIn per uscire dalla zona retrocessione.

Il Tottenham prova a cambiare rotta dopo settimane difficili in Premier League. La squadra londinese occupa il terzultimo posto in classifica, a due punti dalla zona salvezza, e arriva da una serie negativa di quindici partite senza successi che ha aggravato la situazione.

Per tentare di invertire la tendenza, il club ha scelto di affidare la guida tecnica a Roberto De Zerbi, chiamato a sostituire Igor Tudor dopo l’esonero. Il nuovo allenatore ha deciso di intervenire non solo sul piano tattico, ma anche su quello mentale, ritenuto decisivo in un momento così delicato.

Da qui nasce l’idea di inserire nello staff un professionista specializzato nel lavoro psicologico con gli atleti. Il club ha avviato la ricerca di un mental coach pubblicando un annuncio su LinkedIn, scelta insolita per una società di questo livello.

L’obiettivo è affiancare il lavoro sul campo con un supporto mirato alla gestione della pressione, alla fiducia individuale e alla coesione del gruppo. Il profilo richiesto dovrà operare a stretto contatto con la squadra per rafforzare la tenuta mentale dei giocatori e accompagnare il percorso di rilancio.