De Zerbi al Tottenham, accordo a lungo termine per rilanciare il club

Roberto De Zerbi è il nuovo allenatore del Tottenham dopo l’accordo con il club inglese che punta a rilanciare la squadra in Premier League. Il tecnico italiano firma un contratto lungo con obiettivi chiari e ambiziosi.

Il Tottenham ha scelto Roberto De Zerbi come nuovo allenatore della prima squadra maschile. L’annuncio ufficiale è arrivato attraverso i canali del club, che ha precisato come l’intesa sia legata al rilascio del permesso di lavoro. L’ingaggio del tecnico italiano segna l’inizio di un nuovo progetto sportivo.

De Zerbi ha accettato un contratto di lunga durata, segnale della volontà della società di costruire un percorso stabile. Il tecnico ha spiegato di aver trovato subito sintonia con la dirigenza, convinta della necessità di dare alla squadra un’identità precisa e ambiziosa.

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Nel suo primo messaggio, l’allenatore ha parlato di entusiasmo e responsabilità. Ha definito il Tottenham una realtà di grande prestigio e ha ribadito la volontà di lavorare per sviluppare un calcio offensivo, capace di coinvolgere i tifosi e portare risultati concreti.

Obiettivi immediati e visione futura

Tra le priorità indicate dal nuovo allenatore c’è la risalita in classifica in Premier League. De Zerbi ha chiarito che il focus sarà concentrato sulle prossime partite, con l’obiettivo di migliorare il rendimento fino alla fine della stagione.

Il tecnico ha già espresso il desiderio di iniziare il lavoro sul campo, puntando sulla crescita del gruppo e sull’organizzazione del gioco. L’idea è costruire una squadra competitiva nel breve periodo, senza perdere di vista lo sviluppo a lungo termine.

Anche il direttore sportivo Johan Lange ha sottolineato la centralità della scelta. De Zerbi era considerato il profilo ideale già in vista dell’estate, ma il club ha deciso di anticipare i tempi per assicurarsi un allenatore ritenuto tra i più innovativi del panorama internazionale.

L’esperienza maturata ai massimi livelli, compresa quella in Inghilterra, è stata determinante nella decisione. Il Tottenham punta ora a valorizzare queste competenze per costruire una squadra capace di competere stabilmente ai vertici.