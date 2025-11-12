Atp Finals, Musetti trionfa su De Minaur: In passato non avrei mai giocato così e scherza su Alcaraz

Lorenzo Musetti ritrova il sorriso alle Atp Finals grazie a una vittoria di carattere contro Alex De Minaur. Un successo che tiene ancora vive le speranze di qualificazione alle semifinali e che segna un momento di crescita importante per il tennista toscano.

“Forse la gente si scorda che siamo esseri umani. Ho 23 anni, non è sempre facile performare al top, ma quest’anno ho fatto un salto di qualità. Sono sicuro che negli anni passati una partita del genere non l’avrei fatta”, ha dichiarato Musetti subito dopo l’incontro, visibilmente emozionato e consapevole del passo avanti compiuto.

L’azzurro ha poi voluto ringraziare il pubblico di Torino, fondamentale per spingerlo oltre la fatica: “Senza il vostro aiuto non sarei mai riuscito a vincere questa partita. A metà match la stanchezza si è fatta sentire, le gambe non si muovevano più come all’inizio, ma sono riuscito a trovare le ultime energie rimaste. Gli ultimi due mesi sono stati molto impegnativi, sono molto contento e orgoglioso di aver raggiunto questo obiettivo, per me e per il mio team”.

Con questo successo, Musetti resta in corsa per un posto tra i migliori quattro del torneo e guarda già al prossimo ostacolo: Carlos Alcaraz. E con un sorriso ironico, chiude la sua intervista: “Un match facile…”.