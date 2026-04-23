Morte di Gianvito Pascullo dopo due interventi alla tibia, otto indagati a Bari

Gianvito Pascullo muore a 17 anni dopo un intervento alla tibia, il decesso arriva in ospedale dopo un improvviso peggioramento e la somministrazione di un antidolorifico durante il ricovero a Bari.

È fissata per venerdì 24 aprile 2026 l’autopsia sul corpo di Gianvito Pascullo, il ragazzo di 17 anni di Palo del Colle morto all’ospedale San Paolo di Bari nella notte tra il 13 e il 14 aprile. L’esame è stato disposto dalla Procura di Bari per chiarire le cause del decesso avvenuto dopo alcuni giorni di ricovero nel reparto di Ortopedia.

L’incarico per gli accertamenti è stato affidato a un collegio di esperti composto dal direttore dell’Istituto di Medicina legale del Policlinico di Bari, Francesco Introna, dall’ortopedico Giovanni Vicenti e dalla tossicologa Giacoma Mongelli. I risultati serviranno a ricostruire con precisione quanto accaduto nelle ore precedenti alla morte del giovane.

Nel frattempo, la Procura ha iscritto nel registro degli indagati otto persone con l’accusa di omicidio colposo. Si tratta di sette medici, tra cui cinque ortopedici e due anestesisti, oltre a un’infermiera che hanno seguito il ragazzo durante il ricovero. Pascullo frequentava l’istituto tecnico Marconi-Hack di Bari.

Il 17enne era stato ricoverato il 6 aprile dopo un incidente in moto che gli aveva causato una frattura scomposta della tibia. Subito sottoposto a un primo intervento chirurgico, era stato operato nuovamente il 13 aprile. L’operazione, secondo quanto emerso finora, si sarebbe svolta senza complicazioni.

Nella stessa serata, intorno alle 23, il giovane avrebbe iniziato ad accusare un dolore improvviso. I sanitari gli avrebbero somministrato un antidolorifico, ma poco dopo le sue condizioni sono precipitate fino all’arresto cardiaco che non gli ha lasciato scampo.

Dopo la morte, i familiari del ragazzo hanno presentato denuncia in Questura, chiedendo di fare piena luce su quanto accaduto durante la degenza e sulle cause che hanno portato al decesso.