Morte di Ramy Elgaml: testimone costretto a cancellare un video, due carabinieri indagati

Le ultime fasi dell'inseguimento dei carabinieri e dell'incidente in cui Ramy Elgaml ha perso la vita a Milano sono state filmate con un cellulare da un testimone. Il video, però, è stato cancellato e non può essere recuperato. Questa è la conclusione della consulenza tecnica firmata dall'informatico Marco Tinti, incaricato dai pm Marco Cirigliano e Giancarla Serafini di verificare l'esistenza delle immagini.

Secondo quanto dichiarato dal testimone, il video di un minuto e dieci secondi sarebbe stato cancellato su invito dei militari. Dell'intera registrazione sarebbe rimasto solo un frame, che mostrerebbe le luci dell'auto dei carabinieri sul luogo dell'incidente tra via Ripamonti e via Quaranta, la notte del 24 novembre.

La consulenza ha inoltre stabilito che la fotocamera del telefono è rimasta in funzione tra le 4:03:22 e le 4:04:31. Successivamente, alle 4:49, sono state effettuate ricerche sul dispositivo riguardanti il recupero di file cancellati.

Per queste presunte pressioni, due carabinieri risultano indagati con l'accusa di frode processuale e depistaggio.

Caso Ramy: sei carabinieri sotto inchiesta, la procura indaga su telefoni e verbali - Sei carabinieri sono al centro delle indagini della procura di Milano per l'incidente avvenuto il 24 novembre nel quartiere Corvetto, in cui ha perso la vita il 19enne di origine egiziana Ramy Elgaml. Gli investigatori hanno sequestrato i cellulari degli agenti presenti sul posto, arrivati con tre auto diverse, per analizzare eventuali conversazioni o immagini registrate subito dopo l'impatto.

Caso Ramy: il via libera per i funerali dopo gli accertamenti - Il corpo di Ramy Elgaml, il 19enne morto nel quartiere milanese Corvetto mentre fuggiva dai carabinieri a bordo di uno scooter guidato da un amico, è stato restituito alla famiglia. I familiari ora possono decidere quando procedere con la sepoltura. Gli accertamenti tossicologici, richiesti dalla procura anche per l'amico alla guida, sono stati completati e si attendono i risultati finali.

Milano, tensioni al Corvetto: la fidanzata di Ramy Elgaml chiede giustizia pacifica - Nel quartiere Corvetto di Milano, le recenti proteste per la morte di Ramy Elgaml, 19 anni, hanno suscitato preoccupazione. Ramy è deceduto nella notte tra sabato e domenica durante un inseguimento in scooter con i carabinieri. La sua fidanzata, Neda Khaled, legata a lui da quattro anni, ha espresso il suo dolore e la sua posizione sulle manifestazioni in corso.