Morgan riconosce tutti i brani dei Duran Duran in pochi secondi

Morgan sorprende ancora, riconoscendo in pochi secondi ogni brano dei Duran Duran grazie a una memoria musicale fuori dal comune. In un video pubblicato su Instagram, l’artista completa la sfida in appena quattro minuti.

Riconoscere una canzone ascoltandone appena un frammento è già difficile, ma farlo con l’intero repertorio dei Duran Duran è un’impresa che sfiora l’impossibile. Morgan ci è riuscito, dimostrando una conoscenza enciclopedica della band britannica in un video diventato rapidamente virale.

La prova consisteva nell’individuare titolo, anno di uscita e album di appartenenza di ogni brano partendo da un solo secondo di ascolto. In meno di quattro minuti, l’artista ha risposto senza esitazioni, passando in rassegna decenni di musica, dai primi dischi del 1981 fino alle produzioni più recenti.

Non solo i singoli più noti, ma anche tracce meno immediate e progetti paralleli. Tra questi, “El Diablo”, pubblicata nel 1985 con gli Arcadia, formazione nata durante una pausa dei Duran Duran, e la cover di “Diamond Dogs” di David Bowie inserita come bonus track nell’edizione giapponese di “Thank You” del 1995.

Il video ha messo in luce una preparazione fuori dal comune, frutto di anni di ascolti e studio. Un’esibizione che conferma ancora una volta il legame profondo tra Morgan e la musica, capace di andare ben oltre la semplice passione.