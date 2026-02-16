Duran Duran in Italia a luglio con tre concerti tra Verona, Caserta e Codroipo

Tre date italiane a luglio per i Duran Duran: Verona, Caserta e Codroipo ospiteranno la band britannica protagonista della scena pop internazionale da oltre quarant’anni.

I Duran Duran torneranno in Italia nell’estate con tre appuntamenti dal vivo distribuiti lungo la penisola. La band britannica si esibirà il 7 luglio all’Arena di Verona, il 9 luglio alla Reggia di Caserta e l’11 luglio a Villa Manin, a Codroipo.

Il gruppo, nato negli anni Ottanta, continua a muoversi tra pop e rock mantenendo una presenza costante sulla scena internazionale. Alla guida ci sono ancora i membri storici: Simon Le Bon alla voce, John Taylor al basso, Nick Rhodes alle tastiere e Roger Taylor alla batteria.

Nel corso della carriera hanno superato i 100 milioni di dischi venduti, attraversando diverse fasi musicali senza perdere riconoscibilità. Il loro stile ha influenzato numerosi artisti, contribuendo a definire l’estetica sonora e visiva del pop contemporaneo.

La scaletta dei concerti attingerà a un repertorio che include brani entrati nella memoria collettiva. Tra questi Hungry Like the Wolf, Ordinary World, The Reflex e Come Undone, canzoni che continuano a essere riproposte dal vivo e ascoltate da più generazioni.