Sanremo 2025: i Duran Duran tornano all'Ariston dopo 40 anni

I Duran Duran si esibiranno al Teatro Ariston durante la terza serata del Festival di Sanremo 2025, giovedì 13 febbraio. L'annuncio è stato dato da Carlo Conti al Tg1 delle 20. La band britannica torna sul palco sanremese esattamente 40 anni dopo la loro ultima apparizione nel 1985.

Recentemente, i Duran Duran hanno annunciato un tour estivo in Italia, con date a Roma, Bari e Milano. La loro partecipazione al Festival di Sanremo 2025 rappresenta un evento significativo per i fan italiani, offrendo l'opportunità di rivivere le emozioni del passato e celebrare la loro musica senza tempo.

Formatisi a Birmingham nel 1978, i Duran Duran sono noti per la loro fusione unica di musica, moda e tecnologia, che ha influenzato la cultura pop dagli anni '80 in poi. Con oltre 100 milioni di dischi venduti e 18 singoli nella classifica statunitense, la loro carriera attraversa quattro decenni di successi globali.

La loro esibizione al Festival di Sanremo 2025 è molto attesa e promette di essere uno dei momenti più memorabili dell'edizione di quest'anno. I fan potranno assistere a una performance che celebra la lunga carriera della band e la loro continua rilevanza nel panorama musicale internazionale.

