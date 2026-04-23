Italia Melli si lancia col paracadute a 90 anni, il sogno realizzato senza paura

Italia Melli si è lanciata con il paracadute a 90 anni per realizzare un sogno rimasto a lungo nel cassetto. La donna di Ancona racconta la scelta di non farsi frenare dalla paura e di aver coinvolto anche la famiglia nell’esperienza.

A novant’anni, Italia Melli ha deciso di festeggiare il compleanno in modo insolito, saltando da migliaia di metri di altezza con il paracadute. Un desiderio coltivato per anni e trasformato in realtà senza esitazioni, scegliendo di affrontare il vuoto senza lasciare spazio ai dubbi.

La donna, che vive ad Ancona, ha raccontato la sua esperienza durante una trasmissione televisiva, spiegando come tutto sia avvenuto in pochi attimi. «Non c’è tempo per pensarci, ti lanci e basta», ha detto, sottolineando che fermarsi a riflettere troppo può bloccare anche le decisioni più importanti.

Dietro quel gesto c’è una vita attiva e autonoma. Italia ha lavorato per anni in Provincia e oggi continua a gestire da sola la quotidianità, senza aiuti. Guida, si dedica alle sue attività e frequenta il circolo dove passa il tempo libero giocando a carte, mantenendo uno stile di vita indipendente.

L’idea del lancio, inizialmente, era rimasta nascosta in famiglia. Temendo una reazione contraria, aveva evitato di parlarne subito al figlio Roberto. Solo in seguito è riuscita a convincerlo, trasformando l’esperienza in un momento condiviso: madre e figlio si sono lanciati insieme, ciascuno affiancato da un istruttore.

L’entusiasmo ha coinvolto anche i più giovani. Dopo il salto, infatti, pure i nipoti hanno deciso di provare l’esperienza, seguendo l’esempio di Italia Melli, che ha dimostrato come la determinazione possa superare ogni timore, anche a un’età avanzata.