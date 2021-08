l paracadute tandem cosa è, come funziona, come ci si lancia

Il lancio dal paracadute è un’esperienza estrema: si tratta, del resto, di uno degli sport estremi più amati e richiesti anche da chi non ha mai avuto esperienze simili in vita sua. L’ebbrezza del volo, l’adrenalina del lancio e lo spettacolo di vedere il mondo da una simile altezza sono, del resto, delle esperienze davvero indimenticabili e che rimangono impresse per tutta la vita.

Per potersi lanciare da soli con il paracadute, in autonomia, è necessario avere frequentato un corso ad hoc: ma se intendete solo provare (o riprovare) l’esperienza anche senza dover fare il corso, potete optare per il paracadute tandem. Il lancio col paracadute tandem è divertentissimo ma è anche molto sicuro perché viene effettuato rigorosamente assieme ad un istruttore professionista che gestisce tutte le fasi del lancio e dell’atterraggio. Il lancio con il paracadute tandem è un lancio fatto con l’istruttore, grazie ad uno speciale paracadute che al posto di avere il classico posto singolo ne ha due, per consentire di portare sia la persona che vuole provare l’esperienza, sia l’istruttore qualificato. Si tratta quindi di un lancio che unisce al massimo divertimento e all’esperienza indimenticabile anche la sicurezza di farlo con un istruttore che si occupa della gestione del paracadute e dell’atterraggio. Magari avete voglia di sperimentare il paracadute tandem o magari volete regalare a qualcuno questa esperienza… in entrambi i casi, siete curiosi di sapere che cosa ha di particolare un paracadute tandem, come funziona, come ci si lancia? Ecco di seguito un utile approfondimento per voi!

Cosa è il paracadute tandem e come funziona

Il paracadute tandem è a tutti gli effetti un paracadute secondo le norme di sicurezza e quindi rispetta gli standard TSO e viene sottoposto alle consuete verifiche periodiche. Si compone di un paracadute principale e di quello di riserva, entrambi tarati per sostenere agevolmente il peso di due passeggeri (anziché uno solo). Il paracadute tandem è speciale anche per quello che riguarda l’imbragatura, che è composta da nastri che possono essere regolati e da quattro ganci.

L’atterraggio con il paracadute tandem viene regolato dall’istruttore che atterra con le sue gambe (al passeggero viene invece richiesto di sollevare le sue per facilitare la procedura di atterraggio da parte del conducente).

Per chi è il lancio col paracadute in tandem

Il paracadute tandem è un’attività che è aperta a tutti , come ci racconta Antonio, responsabile della scuola di paracadutismo skydivesunrise.com al quale abbiamo posto qualche domanda. Per lanciarsi con l’istruttore non è necessario aver seguito alcun corso (ci sarà solo un breve brief fatto dall’istruttore prima del lancio), lo possono fare tutti, a prescindere dalla forma fisica, ed è un’attività aperta anche alle persone con meno di 18 anni (purchè con autorizzazione dei genitori; ci sono comunque centri che non accettano persone sotto i 16 anni di età). Semplice, davvero divertente, il lancio col paracadute tandem è una soluzione bellissima per vivere il tempo libero e per passare del tempo con la testa fra le nuvole e vivendo una scarica di purissima adrenalina.

Usare il paracadute tandem è davvero semplice, con un bravo istruttore. Tutto quello che il passeggero deve fare è cercare di rilassarsi al massimo e di godersi il volo, per poter poi facilitare la fase di atterraggio. Si tratta della soluzione migliore e più sicura per vivere appieno l’esperienza del lancio in paracadute con le massime garanzie di sicurezza dovute alla presenza di un istruttore professionale, che si cura di tutti gli aspetti del lancio. Regalare, o regalarsi un lancio in paracadute tandem è quindi davvero un’ottima idea per vivere qualche ora di puro divertimento e di adrenalina in modo sano e sicuro.

