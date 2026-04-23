Lazio in finale di Coppa Italia tra tensioni e riscatto, decisivo Motta

Claudio Lotito porta la Lazio in finale di Coppa Italia nonostante tensioni interne e risultati altalenanti durante la stagione. Decisivo il rendimento di Motta, autore di quattro rigori parati nella semifinale.

La Lazio raggiunge la finale di Coppa Italia al termine di una stagione segnata da contestazioni e risultati incostanti. Il club guidato da Claudio Lotito ha dovuto fare i conti con un clima complicato, tra malumori della tifoseria e prestazioni altalenanti, riuscendo comunque a restare competitivo quando contava di più.

Il rapporto con i sostenitori è rimasto teso per mesi. Critiche alla gestione societaria, scelte di mercato discusse e proteste organizzate hanno inciso sull’ambiente. Nelle ultime ore, i gruppi organizzati hanno chiarito la loro posizione annunciando la presenza in finale, disputata in campo neutro, ma non nel derby, segnale evidente di una frattura ancora aperta.

In questo contesto, la società ha scelto di non cambiare rotta. Lotito ha mantenuto la linea della continuità, affidandosi al lavoro interno. Il direttore sportivo Angelo Fabiani ha operato con attenzione, intervenendo sul gruppo senza margini di errore. Alcuni innesti si sono rivelati determinanti, tra cui Motta, protagonista nella semifinale con quattro rigori parati che hanno garantito il passaggio del turno.

Alla guida tecnica, Maurizio Sarri ha gestito una fase delicata senza perdere il controllo della squadra. Pur tra difficoltà e critiche, l’allenatore ha puntato su solidità e organizzazione, rinunciando a spettacolo e privilegiando concretezza. La Coppa Italia è diventata così l’obiettivo principale su cui concentrare le energie.

L’ultimo atto del torneo rappresenta molto più di un trofeo. Una vittoria assicurerebbe l’accesso diretto alla prossima Europa League e l’ingresso nella finale di Supercoppa Italiana. La Lazio si prepara ora alla sfida contro l’Inter di Chivu, lanciata verso lo scudetto e con ambizioni di doppietta stagionale.

Il percorso dei biancocelesti racconta di una squadra capace di restare in piedi anche nei momenti più difficili, trovando nel traguardo della finale una risposta concreta alle difficoltà vissute lungo tutta la stagione.