Pokémon Pocket, arriva Mega splendore con nuove carte e eventi globali
The Pokémon Company annuncia Mega Splendore e introduce i Pokémon Megaevoluzione Shiny, con uscita globale il 26 marzo 2026 e nuove carte rare tra cui Mega Charizard X e Mega Gengar.
Nuovi contenuti in arrivo per il Gioco di Carte Collezionabili Pokémon Pocket. The Pokémon Company ha fissato al 26 marzo 2026 il lancio mondiale dell’espansione Mega Splendore, che amplia il catalogo con carte inedite e introduce una novità attesa da tempo.
Per la prima volta debuttano i Pokémon Megaevoluzione Shiny, una variante rara che punta a diventare centrale nelle strategie di gioco. Tra le carte più attese spiccano Mega Charizard X e Mega Gengar, due protagonisti già noti ai fan che tornano in versione potenziata.
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L’espansione porta anche uno stile visivo rinnovato. Le nuove carte presentano illustrazioni dinamiche con effetti luminosi che cambiano inclinando la superficie, aggiungendo un elemento estetico pensato per i collezionisti.
Il lancio sarà accompagnato da una serie di eventi in-game. A cavallo tra fine marzo e inizio aprile si terrà un evento emblema dedicato a Mega Splendore, con ricompense come Sabbialuce e oggetti esclusivi.
Ad aprile sono previsti altri appuntamenti. Nelle prime settimane spazio all’evento bonus Slowpoke, con battaglie speciali che permettono di ottenere i promo pack della Serie B vol. 6. A seguire, dalla metà del mese, arriva l’evento Pesca Misteriosa con carte promozionali dedicate a Gastly e Wigglytuff, oltre a missioni per ottenere buoni da spendere nel negozio.
Chiude il calendario un evento settimanale della community, previsto per fine aprile, che incentiva lo scambio di carte tra giocatori con premi come clessidre e accessori speciali.
Un trailer ufficiale dell’espansione è già disponibile sul canale YouTube Pokémon, con un’anteprima delle nuove carte e delle animazioni introdotte con Mega Splendore.