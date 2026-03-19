Pokémon Pocket, arriva Mega splendore con nuove carte e eventi globali

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The Pokémon Company annuncia Mega Splendore e introduce i Pokémon Megaevoluzione Shiny, con uscita globale il 26 marzo 2026 e nuove carte rare tra cui Mega Charizard X e Mega Gengar.

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