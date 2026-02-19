Meraviglie di Paldea arriva su GCC Pokémon Pocket dal 25 febbraio 2026

The Pokémon Company lancia Meraviglie di Paldea il 25 febbraio 2026 e amplia il GCC Pokémon Pocket con nuove carte ispirate a Scarlatto e Violetto, riportando in gioco Sprigatito, Fuecoco e Quaxly insieme a nuovi contenuti e eventi.

The Pokémon Company ha annunciato l’arrivo di Meraviglie di Paldea, nuova espansione per il Gioco di Carte Collezionabili Pokémon Pocket disponibile a livello globale dal 25 febbraio 2026. Il set riprende ambientazioni e creature della regione di Paldea, già vista nei videogiochi Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto.

Tra le novità tornano i tre Pokémon iniziali, Sprigatito, Fuecoco e Quaxly, affiancati da altre presenze note come Meowscarada-ex, Gholdengo-ex e Maushold. Le nuove buste tematiche introducono anche carte Allenatore dedicate a personaggi come Nemi, Pepe e Mesapoli, pensate per offrire nuove opzioni strategiche durante le partite.

Dal 1° marzo 2026 saranno disponibili elementi per personalizzare la collezione, tra cui copertine e sfondi a tema Paldea. Questi contenuti permettono ai giocatori di modificare l’aspetto delle proprie carte e del proprio spazio di gioco.

Il lancio dell’espansione sarà accompagnato da una serie di eventi in-game. Tra fine febbraio e inizio marzo è previsto l’evento emblema, con ricompense ottenibili tramite sfide contro altri giocatori. A seguire, a inizio marzo, arriverà un evento settimanale bonus con premi come clessidre e accessori speciali.

Nella seconda metà di marzo spazio all’evento dedicato a Charcadet, che offrirà battaglie individuali e promo pack della Serie B vol. 5. Nello stesso periodo si terrà anche l’evento Pesca Misteriosa, con carte promozionali dedicate a Pawmi e Clodsire di Paldea, oltre a missioni utili per ottenere tagliandi da scambiare nel negozio dedicato.

Un primo sguardo ai contenuti dell’espansione è già disponibile attraverso un trailer pubblicato sul canale YouTube ufficiale Pokémon.