Yu-Gi-Oh! Deck Moderni Leggendari 2026, tre mazzi pronti con nuove carte e ritorni attesi

Konami lancia i Deck Moderni Leggendari 2026 di Yu-Gi-Oh! con tre mazzi pronti all’uso e nuove carte inedite. Il set include strategie amate e ritorni attesi, pensato per tornei e giocatori di ogni livello.

Konami presenta i Deck Moderni Leggendari 2026 per Yu-Gi-Oh! Gioco di Carte Collezionabili, una nuova uscita che riunisce tre strategie complete in un unico prodotto. I giocatori trovano mazzi già pronti, utilizzabili fin da subito sia per il gioco casual che competitivo.

Il set comprende tre deck distinti: “Assaltatrice del Cielo”, “Sciabola-X” e “Mitsurugi”. Ognuno è costruito per funzionare autonomamente, con un equilibrio tra carte storiche e novità pensate per aggiornare le strategie più note.

Le carte Assaltatrice del Cielo, introdotte nel 2018, tornano con nuovi rinforzi dopo aver ottenuto risultati di rilievo anche al Campionato Mondiale 2025. Tra le aggiunte spiccano nuove unità e magie che ampliano le opzioni tattiche, affiancando i pezzi più apprezzati dai giocatori.

Il mazzo “Sciabola-X” riporta in campo una delle archetipi più longeve del gioco, nata nel 2009. Accanto alle carte storiche, arrivano nuove versioni che aggiornano lo stile di gioco basato su evocazioni rapide e strategie di gruppo, con diverse carte riproposte in versione foil.

“Mitsurugi” rappresenta invece una proposta più recente, introdotta nel 2025. Si tratta di una strategia fondata sulle evocazioni Rituali, capace di funzionare anche in combinazione con altri temi, offrendo maggiore flessibilità nella costruzione dei deck.

Ogni confezione contiene tre mazzi completi da 55 carte ciascuno, con una composizione che include una Rara Segreta, sei Ultra Rare e numerose comuni. È prevista anche una carta bonus aggiuntiva, che può comparire in versione speciale. Tutti i deck includono sia Main Deck che Extra Deck, oltre a carte utili anche per altre strategie.