I Deck 5D’s Leggendari arrivano in Yu-Gi-Oh!

KONAMI presenta il set Deck 5D’s Leggendari per Yu-Gi-Oh! GIOCO DI CARTE COLLEZIONABILI (GCC). Il set è composto da tre mazzi completi da 50 carte pronti all'uso, ciascuno dei quali include 5 carte Ultra Rare.

I Duellanti potranno ottenere un Deck Yusei con 8 nuove carte, un Deck Akiza progettato per essere utilizzato con le nuove carte di Destino delle Dimensioni e un Deck Crow con le ultime Alanera di Esplosione Alaoscura del 2022.

Ogni Deck contiene alcune delle più popolari carte tecnologia di Yu-Gi-Oh! GCC, da Multifascinante Meowls a Impermanenza Infinita, utilizzabili dai Duellanti in qualsiasi Deck. Queste carte a tema Yu-Gi-Oh! 5D's presenti in ogni Deck sono disponibili anche in duplicati, per migliorare la giocabilità fin dal primo utilizzo.

Ogni Deck è composto da un Main Deck di 40 carte e un Extra Deck da 10 carte, più una carta bonus. La 51ª carta è una versione chibi totalmente giocabile del mostro principale di quel personaggio (“Signer”). Il Deck Yusei presenta un Drago Polvere di Stelle chibi, quello di Akiza un Drago Rosa Nera chibi e quello di Crow un Drago Ali Nere chibi. I Duellanti riceveranno anche 3 diverse carte Token con l'arte chibi di Yusei, Akiza e Crow.

Il set Deck 5D’s Leggendari contiene: