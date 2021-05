I Mostri leggendari tornano in Yu-Gi-Oh! GIOCO DI CARTE COLLEZIONABILI

Preparatevi a celebrare l’estate con una stagione di incredibili Evocazioni! Questo giugno, Konami Digital Entertainment B.V. (KONAMI) vi invita a tornare alle origini in Yu-Gi-Oh! GIOCO DI CARTE COLLEZIONABILI (TCG), rivisitando alcuni dei più grandi Mostri di tutti i tempi.

Il primo set del mese scatenerà nuove sbalorditive versioni di Numero 39: Doppia Utopia di Yuma da Yu-Gi-Oh! ZEXAL e Drago Rosa Nera di Akiza da Yu-Gi-Oh! 5D’s! Tornano le Carte Divinità Egizie con due Deck pronti al gioco che imbrigliano il potere di Slifer il Drago del Cielo e Obelisk il Tormentatore. Anche i premi del torneo estivo omaggiano i classici: duellate con i Remote Duels per avere la possibilità di vincere esclusive Ultra Rare come la versione variant "dark" del Cyber Drago di Zane.

Preparatevi a dare una marcia in più e potenziare i vostri Deck con il set Iperattività Fulmine! I Duellanti del torneo troveranno potenti carte come Drytron Mu Beta Fafnir e Divinatrice per l'Araldo, due imponenti aggiunte al Drytron Deck vincitore del torneo che ha debuttato nell’Impatto Origini di dicembre. I fan di Genesi Dogmatika potranno collezionare un nuovo Mostro Rituale e una nuova Carta Magia Rituale, ed evocare un tema supporto per espandere la storia di Dogmatika. I Duellanti competitivi dovranno tenere gli occhi aperti per assicurarsi Dark Honest, così come il nuovo supporto a temi come Bottino Springans e Montagna Roccia di Guerra da Vortice Fiammeggiante, e Solaravalon Fioritura e Solarvite Guaritore da Fantasmi dal Passato.

Quindi, preparatevi a un nuovo viaggio tra i migliori Duelli della storia! Drago Rosa Carminio è un nuovo aggiornamento Livello 10 del Drago Rosa Nera di Akiza da Yu-Gi-Oh! 5D’s. Questa nuova versione non solo distruggerà ogni cosa sul campo di battaglia, bandirà anche tutte le carte nel Cimitero di entrambi i Duellanti. Offritegli un Tributo per negare l’effetto distruttivo e richiamerete l’originale Drago Rosa Nera! I fan di Yu-Gi-Oh! ZEXAL vorranno anche la nuova versione di Numero 39: Doppia Utopia di Yuma, la carta Iperattività Fulmine Raggio Utopia Dragonico Finale. Questo nuovo Effetto Xyz equipaggia i Mostri “ZW” direttamente dal tuo Deck per usare le loro abilità, poi rimuove i Materiali Xyz per annullare gli effetti delle carte del tuo avversario, per sempre! Il tema Invokazione Magistus si aggiorna con una nuova versione di Rilliona, la Magistus di Verre; i fan di Ammaliatrici di Spiriti troveranno una nuova versione del Mostro Link Lyna l'Ammaliatrice della Luce e una nuova versione di Live?Gemella Ki-sikil porterà un tocco di inverno durante le celebrazioni estive!

Iperattività Fulmine sarà disponibile dal 3 giugno. Il set complete di 100 carte include: 50 carte Comuni, 26 Super rare, 14 Ultra Rare e 10 Rare Segrete. MSRP: €3.99/£3.99 per busta. Ad ogni modo, sabato 29 maggio e domenica 30 maggio potreste essere tra i primi fortunati ad aprire una confezione di Iperattività Fulmine e ottenere alcuni premi esclusivi in occasione dell’evento Iperattività Fulmine Premiere! Acquistando un minimo di 5 confezioni in uno degli Store Ufficiali del Torneo che aderiscono all’iniziativa, riceverete una Field Center Card con Raggio Utopia Dragonico Finale. Avrete, inoltre, la possibilità di aggiudicarvi premi esclusivi, come una carta promo Ultra Rara e un tappetino da gioco Iperattività Fulmine.

Infine, preparatevi a essere testimoni del potere di un Dio! I Deck pronti al gioco Divinità Egizie porteranno a nuovi, impensabili livelli il potere di Slifer il Drago del Cielo e Obelisk il Tormentatore. Entrambi i Deck conterrano una copia di Soul Crossing e una nuova carta Magia Rapida che vi permetterà di offrire in tributo i Mostri del vostro avversario per l’Evocazione Tributo dellla vostra Divinità Egizia. Pulisci il terreno dalle patetiche carte dei tuoi avversari e mostra loro il vero potere!

Deck Divinità Egizie: Slifer il Drago del Cielo include una Carta Divinità esclusiva di Yugi, più supporti mai visti prima per potenziarne i Punti Attacco. Attacco Forza del Tuono mostra l’abilità di Slifer nell’utilizzo di Carte Magia Rapide, distruggendo tutti i Mostri a faccia in su dell’avversario quando hai il controllo di Slifer il Drago del Cielo. Puoi equipaggiare l’Attacco Forza del Tuono e utilizzarlo in qualsiasi momento, ma se lo giochi durante la tua Fase Principale dovrai scartare un numero di carte pari al numero di Mostri distrutti. E ricorda, Slifer il Drago del Cielo guadagna 1000 ATK/DEF per ogni carta che hai in mano! Deck Divinità Egizie: Obelisk il Tormentatore si concentra sulla forza della Carta Divinità di Kaiba, dandovi il controllo sul letale Pugno del Fato di Obelisk! Un’altra Magia Rapida che nega le abilità di un Mostro Effetto avversario, distruggendolo e impedendogli di attivare ulteriori effetti. E se giocate Pugno del Fato durante la fostra Fase Principale demolirete le Carte Magia e Trappola dell’avversarsio!

Quale Carta Divinità Egizia regnerà suprema? Scopritelo dal 17 giugno con il Deck Divinità Egizie: Slifer il Drago del Cielo e il Deck Divinità Egizie: Obelisk il Tormentatore. Ogni Deck Divinityà Egizie conterrà un tappetino da gioco Deluxe e 40 carte: 32 Comuni, 4 Super Rare e 4 Ultra Rare. MSRP: €9.99/£9.99 per box.

Duellanti, cosa state aspettando? Preparatevi, perchè le BUSTE DA TORNEO OTS 16 vi aspettano agli Store Ufficiali del Torneo. Gareggiate nei tornei Remote Duel per avere la possibilità di aggiudicarvi i potenziamenti di questo set esclsuivo, l’unico in cui potrete trovare carte Rere Definitive come Goccioline Proibite, e la tanto amata variant di Cyber Drago! I fan di Virtual World e Drytron potranno aggiungere al proprio Deck aggiornamenti Ultra Rari come Drytron Delta Altais e Cancello Mondo Virtuale – Qinglong e anche Re dei Servitori del Teschio si ripresenta con un nuovo foil.

Le BUSTE DA TORNEO OTS 16 saranno disponibili unicamente presso gli Store Ufficiali del Torneo dal 16 giugno e conterranno un totale di 26 carte: 13 Comuni, 10 Super rare e 3 Rare Definitive. Le BUSTE DA TORNEO OTS saranno offerte in esclusiva come premio per il torneo o come pacchetto di partecipazione.

Preparatevi a sprigionare la forza delle vostre carte Iperattività Fulmine al prossimo Yu-Gi-Oh! Remote Duel Extravaganza!, dal comfort della vostra casa. Domenica 6 giugno i Duellanti potranno scontrarsi con altri fan di Yu-Gi-Oh! nell’evento principale dell’Extravaganza TCG, dove i migliori potranno ottenere un posto nelle prossime qualificazione del Yu-Gi-Oh! TCG Remote Duel!

