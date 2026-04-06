Paola Perego torna su Rai 2 con The Floor e un montepremi da 100mila euro
Paola Perego torna in prima serata su Rai 2 con The Floor e rilancia il game show grazie a nuove sfide e premi più alti. Cinque puntate con cento concorrenti e un bonus immediato per chi vince tre duelli di fila.
Da lunedì 6 aprile alle 21.20, Paola Perego riprende il suo spazio nel prime time di Rai 2 con una nuova edizione di “The Floor”. Il quiz torna con cinque puntate e uno studio rinnovato, mantenendo il ritmo serrato che ha caratterizzato il format. Accanto alla conduttrice debutta Gabriele Vagnato, volto giovane del web che affianca la conduzione con uno stile più leggero.
Il meccanismo resta quello già noto: un grande tabellone composto da cento caselle, ciascuna occupata da un concorrente con una categoria specifica. I duelli si giocano contro il tempo, con 45 secondi per rispondere correttamente e conquistare lo spazio dell’avversario. Chi perde esce dalla competizione, mentre chi vince amplia il proprio dominio e si avvicina al premio finale.
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Tra le novità di questa stagione c’è un premio intermedio più consistente. A fine puntata, i due concorrenti con più caselle si affrontano in una sfida diretta che mette in palio 10.000 euro, una cifra raddoppiata rispetto alle edizioni precedenti. Il duello non comporta eliminazioni ma assegna un vantaggio economico immediato.
Arriva anche il bonus chiamato “Golden Star”: chi riesce a ottenere tre vittorie consecutive guadagna cinque secondi extra nei duelli successivi e incassa subito 1.000 euro. Un incentivo che premia la continuità e può fare la differenza nelle fasi più avanzate del gioco.
L’ultima puntata porta allo scontro decisivo tra i due finalisti. Il titolo si assegna con una serie al meglio dei tre duelli: chi ottiene due vittorie conquista il montepremi finale di 100.000 euro e il titolo di campione.