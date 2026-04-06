Paola Perego torna su Rai 2 con The Floor e un montepremi da 100mila euro

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Paola Perego torna in prima serata su Rai 2 con The Floor e rilancia il game show grazie a nuove sfide e premi più alti. Cinque puntate con cento concorrenti e un bonus immediato per chi vince tre duelli di fila.

Paola Perego torna su Rai 2 con The Floor e un montepremi da 100mila euro