Tessera sanitaria, nuova truffa via email sul falso rinnovo e furto di dati personali

Una falsa email sul rinnovo della tessera sanitaria sta circolando in Italia per rubare dati personali. Il messaggio, che imita comunicazioni ufficiali, spinge a cliccare su link ingannevoli e compilare moduli con informazioni sensibili.

Sta circolando una nuova truffa online che sfrutta il tema della tessera sanitaria per colpire gli utenti. Il messaggio arriva tramite email e invita a rinnovare il documento o aggiornare i dati personali, facendo riferimento anche ai servizi sanitari digitali.

Il contenuto è costruito per sembrare credibile, con un mittente che richiama enti ufficiali e un testo che spinge ad agire rapidamente. All’interno della mail compare un link che rimanda a un sito falso, graficamente molto simile a quello delle istituzioni sanitarie.

Una volta aperta la pagina, viene richiesto di inserire informazioni personali come dati anagrafici, documenti e in alcuni casi anche coordinate bancarie. È proprio in questa fase che si completa la truffa, con i dati che finiscono nelle mani dei criminali.

La tecnica non è nuova, ma diventa più efficace grazie a messaggi sempre più curati e a un senso di urgenza che porta molti a non verificare la reale provenienza della richiesta. Il riferimento alla sanità aumenta il livello di fiducia e rende più facile cadere nell’inganno.

Il Ministero della Salute ha chiarito che il rinnovo della tessera sanitaria non avviene tramite email e che nessun servizio collegato richiede l’invio di dati personali attraverso link ricevuti nella posta elettronica.

Chi fornisce queste informazioni rischia conseguenze serie, tra cui il furto di identità e l’utilizzo illecito dei dati per operazioni fraudolente. Le procedure ufficiali seguono esclusivamente canali istituzionali e non prevedono richieste di questo tipo via email.