Tessera sanitaria, attenzione alla truffa: email false sul rinnovo e rischio furto dati

Negli ultimi giorni stanno arrivando messaggi email che simulano comunicazioni istituzionali sul rinnovo della tessera sanitaria. Si tratta di una truffa informatica studiata per carpire dati personali e finanziari degli utenti.

Sta circolando una nuova campagna di phishing che sfrutta indebitamente il nome del ministero della Salute per indurre i cittadini a credere di dover rinnovare la propria tessera sanitaria.

I messaggi invitano a cliccare su un collegamento che rimanda a un sito web contraffatto, costruito per sembrare una piattaforma istituzionale. All’interno viene richiesto di compilare un modulo con informazioni personali, fiscali e in alcuni casi anche documenti di identità.

I dati raccolti attraverso questi portali fasulli possono essere utilizzati per attività illecite, tra cui la clonazione di documenti, frodi finanziarie o la rivendita delle informazioni nel mercato nero digitale.

Il ministero ha chiarito che non invia email con link per il rinnovo della tessera sanitaria e non chiede mai l’inserimento di dati sensibili tramite moduli online non ufficiali.

La tessera sanitaria ha una validità di sei anni e, salvo smarrimento o furto, non richiede alcuna procedura da parte del cittadino. Alla scadenza viene spedita automaticamente una nuova tessera all’indirizzo di residenza.

Eventuali richieste o comunicazioni devono avvenire esclusivamente attraverso i canali istituzionali, come il sito dell’Agenzia delle Entrate.

In presenza di messaggi sospetti è fondamentale non cliccare sui link contenuti nell’email, non fornire alcun dato personale e cancellare immediatamente la comunicazione.