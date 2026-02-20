False email sulla tessera sanitaria, attenzione alla nuova truffa online

La Polizia postale segnala una truffa sulle tessere sanitarie diffusa via email per sottrarre dati personali. I messaggi imitano enti pubblici e invitano a cliccare link falsi per presunti aggiornamenti o anomalie.

Una nuova campagna di phishing sta circolando in questi giorni e prende di mira i cittadini con messaggi che riguardano il rinnovo della tessera sanitaria. A lanciare l’allarme è la Polizia postale, che ha rilevato un aumento di email fraudolente costruite per sembrare comunicazioni ufficiali.

I messaggi arrivano nella casella di posta con un tono formale e parlano di verifiche necessarie, aggiornamenti urgenti o presunte irregolarità legate alla tessera. All’interno viene inserito un link che invita a intervenire subito per evitare problemi o blocchi del servizio.

Cliccando sul collegamento si viene indirizzati verso una pagina web che riproduce l’aspetto di siti istituzionali. Qui viene richiesto di inserire dati personali, informazioni bancarie o credenziali di accesso. Tutto ciò che viene digitato finisce nelle mani dei truffatori.

Le informazioni raccolte possono essere usate per operazioni fraudolente, furti di identità o accessi non autorizzati ai conti. Per questo motivo la Polizia postale invita a non fidarsi di comunicazioni ricevute via email che chiedono azioni immediate.

Meglio evitare di aprire link sospetti e non fornire mai dati sensibili attraverso pagine raggiunte da messaggi non verificati. Per controlli o aggiornamenti reali, l’unico riferimento resta quello dei portali ufficiali degli enti competenti.