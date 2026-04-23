Motta eroe in Coppa Italia con quattro rigori parati, Zoff e tifosi esaltano il giovane portiere

Edoardo Motta trascina la Lazio in finale parando quattro rigori nella semifinale di Coppa Italia, decisivi dopo l’infortunio del titolare. Il giovane portiere sorprende tutti con freddezza e riflessi nei momenti chiave.

La Lazio conquista la finale di Coppa Italia grazie a una serata fuori dal comune di Edoardo Motta, protagonista assoluto nella semifinale contro l’Atalanta. Il giovane portiere ha respinto quattro calci di rigore su cinque nella serie decisiva, garantendo ai biancocelesti il passaggio del turno al termine di una sfida combattuta.

L’impresa non è passata inosservata nemmeno a Dino Zoff, che ha elogiato la prova del ragazzo sottolineando la sicurezza e la calma mostrate tra i pali. Secondo l’ex numero uno della Nazionale, parare rigori in momenti così delicati incide direttamente sul risultato finale e rappresenta un segnale chiaro sulle qualità del giocatore, pur invitando alla prudenza vista la giovane età.

Il rendimento di Motta riaccende anche il dibattito sulla tradizione italiana dei portieri, da sempre considerata tra le migliori. Zoff ha ricordato come il movimento continui a produrre estremi difensori di alto livello, anche se per il giovane biancoceleste è ancora presto parlare di prospettive in azzurro.

La scelta di affidarsi a un portiere inesperto viene letta come una mossa coraggiosa di Maurizio Sarri, capace di lanciare un talento in una gara decisiva. Il tecnico ha puntato su Motta dopo l’assenza del titolare, ricevendo una risposta che ha premiato il rischio e consolidato il percorso della squadra in Coppa.

Tra i tifosi più noti, il giornalista Giuseppe Cruciani ha definito la prestazione del portiere una rivincita per la società e per il presidente Claudio Lotito. L’acquisto di Motta, arrivato tra lo scetticismo generale, viene ora rivalutato come una scelta vincente, capace di incidere in modo determinante sulla stagione.

Secondo Cruciani, la Lazio attraversa un momento particolare: fatica a costruire occasioni e segnare, ma riesce a restare compatta e difficile da superare. Un equilibrio che si è rivelato decisivo anche nella semifinale.

Anche l’attore e conduttore Pino Insegno ha commentato la serata, descrivendo la partita come una storia da film, con un giovane portiere catapultato all’improvviso in una sfida decisiva e capace di diventare protagonista. Per lui, episodi come questo dimostrano quanto il calcio sappia regalare sorprese imprevedibili.

Insegno ha poi sottolineato il valore dei talenti italiani, spesso frenati dalla mancanza di spazio, e ha ricordato come occasioni nate da infortuni o scelte obbligate possano cambiare il destino di un giocatore. Nel caso di Motta, l’assenza del titolare gli ha aperto una porta che ha saputo sfruttare nel modo migliore.

Il successo della Lazio viene attribuito anche alla solidità del gruppo, mantenuto unito da Sarri in una fase complessa della stagione. Una squadra meno brillante sul piano individuale rispetto ad alcune avversarie, ma capace di trovare nella compattezza e nello spirito collettivo la chiave per vincere partite decisive.