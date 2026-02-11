Lazio in semifinale di coppa Italia, Bologna battuto ai rigori

La Lazio supera il Bologna ai rigori e conquista la semifinale di Coppa Italia dopo l’1-1 nei tempi regolamentari. Decisivi Noslin a inizio ripresa e le parate di Provedel dal dischetto.

La Lazio stacca il pass per la semifinale di Coppa Italia dopo una sfida lunga e tesa contro il Bologna, risolta solo dagli undici metri. Nei tempi regolamentari finisce 1-1: avanti gli ospiti nel primo tempo, risposta biancoceleste nella ripresa prima dell’epilogo dal dischetto.

Il Bologna colpisce nella prima parte di gara con Castro, bravo a sfruttare una situazione favorevole in area. La Lazio accusa il colpo ma resta in partita, pur faticando a trovare spazi contro una difesa attenta e compatta.

La svolta arriva dopo l’intervallo. L’infortunio di Pedro costringe Sarri a cambiare e dalla panchina entra Noslin. L’attaccante impiega poco per lasciare il segno: primo pallone utile e tiro vincente che riporta il punteggio in equilibrio.

La gara resta aperta, con occasioni da una parte e dall’altra. Maldini sfiora il gol con una conclusione al volo respinta da Skorupski, mentre la retroguardia laziale regge quando il Bologna prova ad alzare il ritmo.

Ai rigori sale in cattedra Provedel. Il portiere biancoceleste neutralizza il tentativo di Ferguson e mette pressione a Orsolini, che calcia fuori. La Lazio è impeccabile nelle proprie esecuzioni e chiude la serie, assicurandosi la qualificazione.

Tra i singoli spicca anche Dele Bashiru, autore dell’assist per il pareggio, mentre in mezzo al campo Rovella e Cataldi danno equilibrio. Meno incisivi alcuni esterni, ma il gruppo tiene fino all’ultimo tiro.

Per Sarri una vittoria che vale il penultimo atto del torneo, arrivata nonostante l’uscita forzata di Pedro e una partita complicata sul piano fisico e tattico.