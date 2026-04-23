Katie Holmes e Joshua Jackson insieme sul set e sui social riaccendono le voci su un ritorno

Katie Holmes riaccende le voci su Joshua Jackson dopo un like a commenti romantici mentre lavorano insieme al film Happy Hours, alimentando le speranze dei fan della storica coppia televisiva

Un semplice gesto sui social è bastato a rimettere in moto le fantasie dei fan. Katie Holmes ha lasciato diversi “mi piace” sotto commenti che la vorrebbero in coppia con Joshua Jackson, suo storico partner sullo schermo, riaccendendo le voci su un possibile riavvicinamento anche nella vita reale.

L’occasione per rivederli fianco a fianco è il film Happy Hours, primo capitolo di una trilogia dedicata ai sentimenti scritta e interpretata dalla stessa attrice. Nella pellicola, i due vestono i panni di una coppia, un dettaglio che non è passato inosservato a chi li segue dai tempi della televisione.

A far esplodere l’entusiasmo è stata una foto condivisa dall’attrice, che li ritrae abbracciati durante la lavorazione del progetto. Nel post, Holmes ha raccontato la gioia di partecipare al Tribeca Film Festival e ha definito un sogno tornare a lavorare con Jackson, parole che hanno subito acceso i commenti nostalgici.

Sotto quello scatto si è aperta una valanga di messaggi. C’è chi ha scritto che dovrebbero stare insieme anche fuori dal set e chi li immagina già all’altare. I like dell’attrice a questi interventi hanno dato ulteriore forza alle ipotesi, trasformando un semplice post in un piccolo caso mediatico.

Il legame tra i due affonda le radici negli anni Novanta, quando la loro relazione era nata anche lontano dalle telecamere. Fu la stessa Holmes a raccontare di aver vissuto con lui il suo primo grande amore, un’esperienza intensa che si è conclusa nel 1999 ma che non ha mai cancellato la sintonia tra i due.

Oggi, tra set cinematografici e apparizioni pubbliche, quella complicità torna sotto i riflettori. Sguardi e sorrisi condivisi alimentano il dubbio che la loro storia, almeno in parte, possa avere ancora qualcosa da raccontare.