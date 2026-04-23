Irene Grandi accusa Carlo Conti e promuove De Martino mentre celebra 30 anni di carriera

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Irene Grandi racconta la mancata chiamata a Sanremo da parte di Carlo Conti e spiega il motivo delle sue critiche, mentre celebra 30 anni di carriera con il tour e guarda avanti tra musica e vita privata.

Irene Grandi accusa Carlo Conti e promuove De Martino mentre celebra 30 anni di carriera

Irene Grandi festeggia tre decenni di musica con il tour “Fiera di Me” e, nel frattempo, ripercorre alcuni momenti chiave della sua carriera. La cantante fiorentina parla apertamente delle sue esperienze televisive, soffermandosi sul clima trovato nei diversi programmi a cui ha preso parte. Tra i ricordi meno positivi c’è quello legato al Festival di Sanremo, dove, secondo Grandi, non si respira lo stesso spirito di squadra vissuto altrove. La cantante punta il dito contro Carlo Conti, accusandolo di non averle dato il sostegno sperato durante le sue partecipazioni. Racconta di non essere stata cercata con insistenza e di essersi sentita messa da parte rispetto ad altri artisti. Di tutt’altro tono il giudizio su Stefano De Martino, indicato come volto adatto a guidare il Festival in futuro. Grandi ne apprezza la capacità di stare sul palco, il ritmo e l’energia, sottolineando anche il lavoro svolto nel programma “Bar Stella”, dove ha dato spazio a musicisti emergenti poi diventati noti. Tra le idee che la cantante lancia, anche quella di inserire la danza nello spettacolo dell’Ariston. Guardando indietro, Grandi torna anche a un periodo difficile della sua vita, quello del 2010, quando partecipò a Sanremo con “La cometa di Halley”. In quei mesi racconta di aver vissuto una fase di forte stanchezza e disorientamento, arrivando a non riconoscersi più nel mondo della musica e nei suoi meccanismi, percepiti come freddi e distanti. Quel momento segnò una svolta personale. La cantante decise di fermarsi e riavvicinarsi agli affetti, a partire dalla famiglia. Una scelta che le ha permesso di ritrovare equilibrio dopo anni in cui il lavoro aveva occupato ogni spazio. Anche sul piano sentimentale qualcosa è cambiato. Dopo due matrimoni e un lungo periodo vissuto da sola, Grandi oggi si dice pronta a rimettersi in gioco. Ammette di aver privilegiato la carriera per molto tempo, ma ora non esclude una nuova relazione, a patto di trovare un equilibrio tra vita privata e impegni professionali.

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