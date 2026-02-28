Sanremo 2027 a Stefano De Martino, l'annuncio di Carlo Conti

Stefano De Martino guiderà Sanremo 2027 dopo l’annuncio di Carlo Conti, che lo ha scelto come successore sul palco dell’Ariston, affidandogli anche la direzione artistica del festival.

Stefano De Martino sarà il nuovo volto del Festival di Sanremo 2027. L’annuncio è arrivato direttamente da Carlo Conti, che ha ufficializzato il passaggio di testimone durante una serata all’Ariston, indicando il conduttore come successore alla guida della kermesse.

Non solo conduzione: a De Martino è stata affidata anche la direzione artistica. Una scelta che segna una novità significativa per il festival, con un unico nome incaricato di gestire sia il palco sia l’impostazione dello spettacolo.

Al momento dell’annuncio, Conti ha raggiunto De Martino in platea e ha comunicato la decisione davanti al pubblico. Il presentatore ha parlato apertamente di un incarico importante, sottolineando il valore della scelta e il peso della responsabilità.

Visibilmente emozionato, De Martino ha ringraziato la Rai per la fiducia ricevuta. Ha parlato di un’opportunità che considera un privilegio e ha assicurato massimo impegno per preparare al meglio l’edizione del 2027.

Intanto circolano le prime indiscrezioni sulla possibile squadra. Tra i nomi citati c’è quello di Antonella Clerici, già protagonista all’Ariston in passato, ma al momento non ci sono conferme ufficiali sulla sua partecipazione accanto al nuovo direttore artistico.