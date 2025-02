FolleMente di Paolo Genovese domina il box office italiano

Il nuovo film di Paolo Genovese, "FolleMente", ha esordito con successo nel weekend del 20-23 febbraio 2025, incassando 3.958.917 euro e raggiungendo un totale di 4.074.619 euro, includendo le anteprime.Questo risultato ha contribuito a un incremento del 43% degli incassi totali rispetto al precedente fine settimana, con un totale di 8.323.907 euro registrati nelle sale italiane.

Al secondo posto si è posizionato "Captain America: Brave New World", che nel suo secondo fine settimana ha aggiunto 1.287.061 euro, portando il totale a 4.789.619 euro.Il terzo posto è occupato dalla nuova uscita "Paddington in Perù", che ha incassato 987.975 euro nel weekend di debutto.

Tra gli altri film in classifica, "The Brutalist" si è piazzato al quarto posto, raggiungendo un incasso totale di 1.626.146 euro. "Il seme del fico sacro", candidato agli Oscar come miglior film internazionale, ha esordito al sesto posto con 147.284 euro. "A Complete Unknown" si trova in ottava posizione con un totale di 3.879.817 euro, mentre "Io sono ancora qui" chiude la top ten con 1.048.306 euro complessivi.

