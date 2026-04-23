Cannes 2026 senza film italiani in concorso, assenza totale e segnali di crisi per il settore

Il Festival di Cannes 2026 esclude il cinema italiano dal concorso principale, segnando una svolta negativa per il settore e lasciando spazio solo a presenze marginali tra corti e coproduzioni internazionali.

La selezione ufficiale della 79ª edizione del Festival di Cannes è completa e porta con sé un dato che pesa: nessun film italiano è stato inserito nel concorso principale. Una scelta che conferma i timori emersi nei giorni precedenti e che fotografa una situazione difficile per la produzione nazionale, esclusa dalle vetrine più prestigiose della manifestazione.

Nel frattempo, la rassegna francese punta su nomi di richiamo internazionale. Tra i titoli più attesi figura “Paper Tiger” di James Gray, in gara per la Palma d’Oro. Il film, un crime drama, attirerà l’attenzione anche per il cast composto da Adam Driver, Scarlett Johansson e Miles Teller, pronti a calcare il red carpet della Croisette.

Per trovare tracce italiane nel programma bisogna spostarsi fuori dalle sezioni principali. Alla Quinzaine des Réalisateurs compare il corto “Oh Boys!” di Antonio Donato, mentre alcune produzioni vedono l’Italia coinvolta solo come partner in coproduzioni internazionali, tra cui lo stesso progetto di Gray e “Fatherland”. Nessun lungometraggio italiano, però, figura nelle categorie più rilevanti.

Il cartellone resta comunque ricco e variegato. In “Un Certain Regard” trovano spazio opere come il thriller “Victorian Psycho” di Zachary Wigon e “Mémoire de fille” firmato da Judith Godrèche, con la chiusura affidata a “Ulysse” di Laetitia Masson. La sezione Cannes Première include nuovi lavori, tra cui “Mariage au goût d’orange” di Christophe Honoré e il debutto di Maria Martinez Bayona.

Non manca attenzione per il pubblico più ampio nelle proiezioni speciali e familiari. Tra i titoli selezionati ci sono il film d’animazione “Tangles”, opera prima di Leah Nelson, “Lucy Lost” e il documentario “Groundswell”, dedicato a temi sociali.