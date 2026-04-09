Cannes 2026 senza registi italiani in gara ma con Roma Elastica e grandi nomi internazionali

Il Festival di Cannes 2026 esclude registi italiani dal concorso principale, scelta legata alla selezione annunciata da Thierry Frémaux, ma la presenza italiana resta con attori e un film girato a Roma.

La 79esima edizione del Festival di Cannes, in programma dal 12 al 23 maggio, si presenta senza film italiani nella competizione principale per la Palma d’Oro. Il cartellone ufficiale, illustrato dal delegato generale Thierry Frémaux, raccoglie opere di registi affermati provenienti da tutto il mondo, lasciando fuori l’Italia dalla corsa al premio più ambito.

Tra i titoli selezionati figurano lavori di autori come Pedro Almodóvar con Amarga Navidad, Hirokazu Kore’eda con Sheep in the Box e Asghar Farhadi con Histoires parallèles. In gara anche film firmati da Pawel Pawlikowski, László Nemes, Andrey Zvyagintsev e Rodrigo Sorogoyen, insieme a nuove opere di Ira Sachs, Cristian Mungiu e Ryusuke Hamaguchi.

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Il programma resta aperto a possibili integrazioni. Frémaux ha infatti lasciato intendere che un ulteriore titolo potrebbe entrare in selezione nelle prossime settimane. Tra le ipotesi circola anche il nuovo film di Nanni Moretti, Succederà questa notte, tratto dal romanzo Legami di Eshkol Nevo e interpretato da Jasmine Trinca e Louis Garrel.

Nonostante l’assenza in concorso, l’Italia mantiene una presenza significativa nel festival. Lo scrittore Erri De Luca appare nel cast di A Woman’s Life di Charline Bourgeois-Taquet, anche se non sono stati resi noti dettagli sul suo ruolo. L’autore napoletano conosce già la Croisette, avendo fatto parte della giuria nel 2003.

Spazio anche al cinema girato in Italia con Roma Elastica, diretto da Bertrand Mandico e inserito nella sezione Midnight Screenings. Il film, ambientato negli anni Ottanta, racconta la storia di un’attrice impegnata nelle riprese del suo ultimo lavoro nella capitale. Le scene sono state realizzate anche negli studi di Cinecittà.

Il cast unisce interpreti italiani e francesi, tra cui Isabella Ferrari, Maurizio Lombardi, Ornella Muti, Franco Nero e Marion Cotillard, protagonista della pellicola. Accanto a lei recita Noémie Merlant. Il progetto si propone come omaggio al cinema italiano del passato.

Il festival ospiterà anche numerosi eventi fuori concorso e proiezioni speciali. Tra questi il documentario su John Lennon diretto da Steven Soderbergh e quello dedicato al fotografo Richard Avedon firmato da Ron Howard. Atteso anche il debutto alla regia di John Travolta con Propeller One-Way Night Coach.

L’apertura ufficiale sarà affidata al film fuori concorso La Vénus électrique di Pierre Salvadori. A condurre le cerimonie sarà l’attrice Eye Haïdara, che consegnerà le Palme alla carriera a Peter Jackson e Barbra Streisand.