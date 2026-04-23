Napoli, lanciano un monopattino dal cavalcavia e feriscono una donna: due minorenni fermati per tentato omicidio

A Napoli due minorenni sono stati fermati dopo aver lanciato un monopattino da un cavalcavia contro una donna, colpita alla testa mentre attraversava un sottopasso vicino allo stadio Maradona e ricoverata in gravi condizioni.

Due ragazzi minorenni sono stati raggiunti da una misura cautelare e trasferiti in comunità con l’accusa di tentato omicidio. Il provvedimento è stato eseguito dalla Polizia nella notte, al termine di un’indagine avviata dopo il grave ferimento di una donna avvenuto lo scorso gennaio.

L’episodio si è verificato nei pressi dello stadio Maradona, nel sottopasso Claudio, vicino a piazzale Tecchio. La vittima stava transitando nella zona quando è stata colpita alla testa da un oggetto pesante precipitato dall’alto. I primi accertamenti hanno permesso di identificare l’oggetto in un monopattino.

Le condizioni della donna sono apparse subito serie. Dopo un primo ricovero all’ospedale San Paolo, è stata trasferita al Trauma center del Cardarelli per le cure necessarie a seguito delle lesioni riportate.

Gli investigatori hanno ricostruito quanto accaduto analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona. Dalle verifiche è emerso che i due minorenni si trovavano sulla strada sopraelevata sopra il sottopasso e hanno lasciato cadere il monopattino da circa dieci metri di altezza.

Gli accertamenti tecnici della Polizia scientifica hanno evidenziato che, considerando peso e dimensioni dell’oggetto e la distanza del lancio, l’impatto avrebbe potuto avere conseguenze fatali. L’azione, secondo quanto ricostruito, sarebbe stata compiuta per motivi banali, senza alcuna ragione concreta.

La dinamica mette in luce un gesto estremamente pericoloso, compiuto senza valutare i rischi per chi si trovava casualmente a passare in quel momento sotto il cavalcavia.