Napoli: 19enne accoltellato a Castellammare di Stabia, due arresti per tentato omicidio

A Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, un giovane di 19 anni è stato accoltellato durante una lite in via Fratte. La vittima ha riportato ferite al torace, con una costola fratturata, ed è attualmente ricoverata in prognosi riservata presso l'ospedale San Leonardo; nonostante la gravità delle lesioni, non è in pericolo di vita.

I Carabinieri della sezione radiomobile di Castellammare di Stabia hanno rapidamente identificato e fermato due giovani di 21 anni, originari di Gragnano, ritenuti responsabili dell'aggressione. Entrambi sono stati arrestati con l'accusa di tentato omicidio e sono in attesa dell'udienza di convalida.

Le indagini sono in corso per chiarire le circostanze esatte che hanno portato all'accoltellamento.

