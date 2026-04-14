Napoli, svolta nell'omicidio Ascione: fermati due giovani legati ai clan

Fabio Ascione è stato ucciso per errore durante una sparatoria tra gruppi rivali mentre rientrava dal lavoro a Napoli. Due giovani, uno dei quali legato a un clan, sono stati fermati dopo pochi giorni dalle indagini dei carabinieri.

A pochi giorni dall’uccisione di Fabio Ascione, i carabinieri hanno individuato e fermato due sospettati. Si tratta di un 23enne e di un 17enne, entrambi accusati di omicidio volontario e detenzione illegale di arma da fuoco con l’aggravante mafiosa.

Il maggiorenne, Francesco Pio Autiero, si è presentato spontaneamente alla stazione dei carabinieri di Napoli Poggioreale insieme al suo avvocato. Il giovane è parente di un esponente del clan De Micco. Il minorenne, invece, è stato rintracciato dai militari all’interno della sua abitazione e portato in caserma.

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Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i due si trovavano su uno scooter Beverly al momento dei fatti, con il 17enne alla guida e il 23enne come passeggero. Poco prima dell’omicidio avevano partecipato a una sparatoria avvenuta nei pressi di un bar, dove erano coinvolti anche altri giovani ritenuti vicini al clan Veneruso-Rea di Volla, a bordo di un suv Volkswagen Tiguan.

Le immagini di un sistema di videosorveglianza hanno contribuito a chiarire la dinamica. Gli spari esplosi durante quel confronto armato hanno colpito per errore Ascione, completamente estraneo agli ambienti criminali, mentre stava rientrando a casa dopo il turno di lavoro in una sala bingo.

Il delitto risale all’alba del 7 aprile, poco dopo le cinque del mattino. I provvedimenti di fermo sono stati disposti dalla Direzione distrettuale Antimafia e dalla Procura per i Minorenni di Napoli. Nelle prossime ore i due indagati compariranno davanti al giudice per la convalida.

Intanto, in città si prepara l’ultimo saluto al giovane: i funerali di Ascione sono fissati per la mattina del 14 aprile.