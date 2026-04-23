Omicidio a Monserrato, ucciso il 25enne Leonardo Mocci con un colpo al petto

Leonardo Mocci è stato ucciso a Monserrato con un colpo di pistola al petto mentre rientrava dopo una serata con amici. Il 25enne lavorava nell’impresa edile di famiglia e coltivava una forte passione per sport come boxe e ciclismo.

Si chiamava Leonardo Mocci il giovane di 25 anni morto nella notte a Monserrato, nell’area metropolitana di Cagliari. Il ragazzo è stato colpito al petto da un proiettile esploso a distanza ravvicinata in piazza Settimio Severo, poco dopo la mezzanotte.

Secondo una prima ricostruzione, il giovane aveva trascorso la serata in compagnia di alcuni amici. Intorno alla mezzanotte il gruppo si sarebbe spostato all’esterno della palazzina. A un certo punto Mocci si è allontanato per alcune decine di metri, probabilmente per rientrare verso Villacidro, quando è stato raggiunto da chi ha fatto fuoco.

Il colpo, diretto al torace, non gli ha lasciato scampo. Dopo essere stato ferito, il 25enne ha tentato di muoversi ancora per pochi metri, poi si è accasciato a terra. Diversi residenti hanno udito lo sparo e qualcuno si è affacciato, dando l’allarme.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i soccorritori del 118. I medici hanno provato a rianimarlo a lungo, ma le ferite riportate, con ogni probabilità al cuore, si sono rivelate fatali.

Gli investigatori stanno ora lavorando per chiarire la dinamica e individuare il responsabile. I militari stanno raccogliendo testimonianze tra gli abitanti della zona e ascoltando le persone che erano con lui nelle ore precedenti. In corso anche verifiche su eventuali immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza presenti nell’area.

Mocci lavorava come muratore nell’impresa edile del padre. Nel tempo libero si dedicava allo sport, con una predilezione per la boxe e il ciclismo.