Andrea Cricca morto a Brusasco, operaio 25enne ucciso da un macchinario per il fieno

Tragedia sul lavoro nel Torinese: un giovane operaio di 25 anni ha perso la vita durante un intervento su un macchinario agricolo. L’incidente è avvenuto in serata, davanti ai colleghi, che hanno lanciato l’allarme.

La vittima si chiamava Andrea Cricca, aveva 25 anni e lavorava in un’azienda agricola di Brusasco, in provincia di Torino. Mercoledì 21 gennaio, intorno alle 20, stava svolgendo un controllo ordinario su un impianto utilizzato per la lavorazione del fieno.

Per cause ancora da chiarire, il giovane è rimasto incastrato all’interno della macchina. L’impatto è stato fatale e non gli ha lasciato scampo. Quando i colleghi sono arrivati sul posto, per lui non c’era già più nulla da fare.

L’azienda agricola in cui era impiegato era per Cricca un punto di riferimento professionale stabile. Il 25enne viveva a Montanaro del Po insieme alla famiglia, alla quale era molto legato.

Dopo la scoperta dell’accaduto, sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118. Oltre a constatare il decesso del giovane, hanno prestato assistenza alla madre, colta da un malore alla notizia della tragedia.

L’episodio rappresenta il secondo incidente sul lavoro registrato nel Torinese dall’inizio del 2026. Le forze dell’ordine e i tecnici della prevenzione dell’Asl To4 stanno ora ricostruendo con precisione la dinamica dell’infortunio per accertare eventuali responsabilità.