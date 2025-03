Roma, omicidio a Nettuno: ucciso 37enne con un colpo di pistola al petto

Il 23 marzo 2025, intorno alle 22:00, Cosimo Ciminiello, 37 anni, originario di Modugno (Bari), è stato ucciso con un colpo di pistola al petto in via Lucania, nella zona del Parco Palatucci a Nettuno, vicino a Roma. Il suo corpo è stato trovato sotto i portici di una palazzina di edilizia popolare. La vittima aveva precedenti penali legati allo spaccio di droga. La polizia sta indagando sull'accaduto, ipotizzando che l'omicidio possa essere collegato a un regolamento di conti per il controllo del traffico di sostanze stupefacenti.

Poco dopo, un altro omicidio è avvenuto ad Anzio, sempre nel Lazio. Un 37enne, originario di Modugno, è stato colpito al petto con un colpo di pistola in via Lucania. La polizia è intervenuta sul luogo del delitto, avviando le indagini.

Le forze dell'ordine stanno lavorando per chiarire le circostanze di entrambi gli omicidi e verificare eventuali collegamenti tra i due episodi.

Esplosione a Roma: crolla palazzina in zona Gianicolense

Muore dopo liposuzione in clinica privata a Roma

SuperEnalotto: numeri estratti, centrato un '6' da 88,2 milioni a Roma