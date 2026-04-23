Tragedia a Catanzaro, madre si toglie la vita con i tre figli tra stanchezza e paura di non farcela

Anna Democrito si è tolta la vita insieme ai suoi tre figli a Catanzaro, un gesto legato a una sofferenza profonda maturata dopo gravidanze ravvicinate e a una paura crescente di non riuscire a essere madre.

La morte di Anna Democrito e dei suoi tre bambini ha sconvolto Catanzaro, lasciando sgomenta un’intera comunità. La donna, giovane madre e lavoratrice in una struttura sanitaria assistenziale, viveva nel quartiere dove era conosciuta anche per il suo impegno in parrocchia. Il gesto ha colpito colleghi, amici e fedeli della chiesa del Santissimo Salvatore, dove partecipava attivamente alla vita religiosa.

Secondo chi la frequentava ogni giorno, Anna appariva sorridente e disponibile, ma dietro quell’immagine si nascondeva una fatica crescente. Le tre gravidanze ravvicinate avevano inciso profondamente sul suo equilibrio, alimentando un senso di oppressione e una paura costante di non essere all’altezza del ruolo di madre. Un disagio che aveva confidato solo a poche persone, tra cui il parroco.

Don Vincenzo Zoccoli, guida della parrocchia, racconta di aver percepito il malessere della donna e di averla più volte invitata a chiedere aiuto. «Le dicevo di rivolgersi a un medico se si sentiva giù», spiega il sacerdote, ricordando le conversazioni avute con lei. Anna gli parlava della fatica nel gestire i figli piccoli, nati a poca distanza uno dall’altro, e di una sensazione di soffocamento che non riusciva a scrollarsi di dosso.

Nonostante questo, non aveva mai manifestato apertamente pensieri di morte o un rifiuto della vita. Al contrario, continuava a impegnarsi nelle attività quotidiane e nel volontariato. Eppure, la stanchezza accumulata e il senso di inadeguatezza continuavano a crescere, trasformandosi in un peso difficile da sostenere.

Per il parroco, quanto accaduto potrebbe essere legato a una forma di depressione post partum aggravata dalla fatica fisica e mentale. La paura di non riuscire a crescere i figli, di non essere capace di affrontare le responsabilità quotidiane, avrebbe preso il sopravvento fino a spingerla a un gesto estremo. Un dramma che ora lascia spazio solo al dolore e a interrogativi su segnali difficili da riconoscere.