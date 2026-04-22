Catanzaro, madre lancia i figli dal terrazzo e si toglie la vita: indagini sul disagio psichico

Anna Democrito ha ucciso i figli e si è tolta la vita a Catanzaro, gesto legato a un disagio psichico già noto. La donna, 46 anni, ha lanciato i tre bambini dal terrazzo prima di gettarsi nel vuoto con un rosario tra le mani.

La tragedia si è consumata in un’abitazione di Catanzaro, dove Anna Democrito, 46 anni, ha gettato dal terrazzo i suoi tre figli, di quattro mesi, quattro anni e sei anni, prima di lanciarsi a sua volta nel vuoto. Uno dei bambini è ricoverato in condizioni gravissime, mentre per gli altri due non c’è stato nulla da fare.

Secondo la ricostruzione degli investigatori, la sequenza dei fatti sarebbe avvenuta nel cuore della notte, mentre il marito della donna dormiva in casa. A svegliarlo sarebbero stati alcuni rumori provenienti dalla strada. Una volta sceso, l’uomo ha tentato disperatamente di soccorrere i figli e la moglie, ma tre di loro erano già morti.

La Squadra mobile sta analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona per chiarire con precisione la dinamica. Gli elementi raccolti finora portano a ipotizzare un gesto compiuto senza l’intervento di altre persone, in una successione che gli inquirenti stanno verificando fotogramma dopo fotogramma.

Un particolare emerso nelle indagini riguarda il fatto che la donna si sia lanciata stringendo tra le mani un rosario. Era conosciuta come una persona molto religiosa e frequentava abitualmente la parrocchia del quartiere, un aspetto che rende ancora più difficile comprendere quanto accaduto.

La Procura ha confermato che Anna Democrito aveva manifestato in passato problemi di natura psichiatrica. Gli investigatori stanno approfondendo questo aspetto per ricostruire le condizioni che possono aver portato a un gesto così estremo.

Tra i residenti della zona prevale lo sgomento. Alcuni vicini raccontano di aver notato atteggiamenti riservati e una certa chiusura, senza però immaginare un epilogo simile. Il clima nel quartiere è segnato da incredulità e dolore, mentre le istituzioni locali hanno espresso cordoglio per una vicenda che ha colpito profondamente la comunità.