Genova, tragedia familiare: madre si suicida con la sorella per paura di perdere i figli

Non ricorda nulla la donna di 34 anni che il 7 gennaio si è gettata dal quarto piano di una palazzina in via Cantore a Genova, insieme alla sorella di 31 anni, deceduta sul colpo. Dopo le cure ricevute all’ospedale San Martino, la 34enne è stata informata della morte della sorella ed è stata interrogata dalla Squadra Mobile. Gli investigatori, su delega della procura, indagano su una possibile istigazione al suicidio. Tuttavia, dall’interrogatorio non sarebbero emersi elementi che possano attribuire responsabilità a terzi.

Secondo quanto dichiarato dalla donna, il gesto sarebbe stato dettato da una profonda esasperazione legata al rischio che la sorella perdesse l’affidamento dei suoi quattro figli. "Eravamo angosciate di perdere i bambini", avrebbe detto durante l’interrogatorio. Pochi giorni dopo la tragedia era prevista un’udienza per la custodia dei minori, presenti in casa al momento dell'accaduto.

Gli inquirenti continuano a lavorare sul caso. Sul corpo della 31enne è stata eseguita l’autopsia e, nei prossimi giorni, saranno analizzati i cellulari delle due donne per individuare eventuali indizi.

La vicenda è aggravata dal complesso rapporto tra la 31enne e l’ex marito, sotto processo per presunti maltrattamenti. L’uomo, assistito dall’avvocata Anna Serafino, ha sempre respinto le accuse, affermando di essere vittima di un’escalation di violenza da parte della donna, supportata dalla sorella e dal fratello. In una memoria difensiva, l’uomo ha raccontato di essere stato aggredito fisicamente e minacciato di morte. Il conflitto sarebbe nato da episodi di gelosia e sospetti di tradimento, mai comprovati.

L’inchiesta punta a chiarire i dettagli della tragedia e a verificare se vi siano responsabilità dirette o indirette riconducibili a terze persone.

