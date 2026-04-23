Crimson Desert si aggiorna con nuove difficoltà, abilità e miglioramenti al gameplay

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Pearl Abyss aggiorna Crimson Desert con la patch 1.04.00 e introduce nuove modalità di difficoltà per rendere i combattimenti più adattabili. L’update aggiunge anche abilità inedite e migliora gestione inventario e controlli.

Crimson Desert si aggiorna con nuove difficoltà, abilità e miglioramenti al gameplay

Il team di Pearl Abyss ha pubblicato la versione 1.04.00 di Crimson Desert, un aggiornamento che interviene su diversi aspetti del gioco per affinare l’esperienza complessiva. La patch arriva dopo le anticipazioni diffuse nelle scorse settimane e include funzioni richieste dalla community, oltre a una serie di ottimizzazioni tecniche. Tra le novità principali spiccano le impostazioni di difficoltà, ora selezionabili direttamente dal menu. I giocatori possono scegliere tra modalità Facile, Normale e Difficile, con quest’ultima che introduce nemici più resistenti, pattern di attacco rivisti per alcuni boss e tempistiche più rigide per parate e schivate. L’aggiornamento amplia anche il sistema di combattimento grazie all’aggiunta di nuove abilità per i protagonisti e a una revisione di alcune combo, rendendo gli scontri più dinamici. Interventi mirati migliorano anche la fluidità generale delle azioni in battaglia. Sul fronte gestionale, il sistema abitativo riceve diverse modifiche. Sono disponibili configurazioni personalizzabili per le case e funzioni pratiche come il recupero simultaneo dei mobili. Il comparto di stoccaggio è stato ampliato, consentendo di utilizzare oggetti depositati direttamente durante attività come la cucina o la creazione, senza passare dall’inventario. Non mancano ritocchi all’interfaccia e ai comandi. Sono state introdotte preimpostazioni per tastiera, mouse e controller, mentre l’interfaccia utente propone nuove schede per organizzare l’inventario e strumenti di navigazione della mappa più chiari. Tra le opzioni compare anche una modalità per daltonici. Dal punto di vista tecnico, la patch migliora la resa visiva con illuminazione più curata, texture aggiornate e una migliore gestione degli elementi a distanza. Ottimizzazioni dedicate a PC, console e Mac aumentano la stabilità generale, accompagnate da numerose correzioni di bug. Inoltre è previsto il rilascio del primo volume della colonna sonora ufficiale, composta da 75 tracce. Il pacchetto sarà distribuito gratuitamente come contenuto aggiuntivo sulle principali piattaforme digitali e reso disponibile anche sui servizi di streaming musicale.

CRIMSON DESERT PATCH 1.04.00 CAMBIA TUTTO pure la DIFFICOLTÀ FOLLIA

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